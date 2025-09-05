Proyecto científico regional contra el Cáncer de Mama

El Hospital Dr. Oñativia y el Materno Infantil colaboran en esta investigación con el Madariaga de Posadas, el INECOA de Jujuy, la red ANLIS y el Instituto Leloir.

El Hospital Dr. Oñativia está consolidando su rol en la Red de la Diversidad de Cáncer de Mama (REDICAM), una iniciativa clave para mejorar la atención y el entendimiento de esta enfermedad en Argentina. Recientemente, el hospital recibió la visita de la Dra. Andrea Llera, una destacada investigadora del CONICET y del Instituto Leloir. Su objetivo fue supervisar los avances de un proyecto de investigación que busca comprender en profundidad la experiencia de las personas afectadas por cáncer de mama. Este estudio se enfoca en analizar si los pacientes tienen acceso a tratamientos adecuados en tiempo y forma, y cómo estas variables influyen en los resultados oncológicos.

La información recopilada permitirá realizar un diagnóstico más preciso del sistema de atención de la salud y diseñar intervenciones específicas que mejoren el acceso, la equidad y los resultados en salud en la región. Esto significa que se podrán implementar estrategias más efectivas para garantizar que todos los pacientes reciban la atención que necesitan, independientemente de su origen o condición social.

Es importante tener en cuenta que la Dra. Llera está recorriendo los principales nodos que integran la REDICAM, una red colaborativa conformada por instituciones de referencia en todo el país. Entre ellas se encuentran el Hospital Madariaga de Posadas (Misiones), el Hospital Materno Infantil y el Dr. Oñativia de Salta, el INECOA de Jujuy, la red ANLIS y el prestigioso Instituto Leloir.

Durante su visita al Hospital Dr. Oñativia, la Dra. Llera mantuvo reuniones con la gerencia del hospital, supervisó el valioso aporte del BioBanco de la institución, respondió preguntas del equipo de trabajo y brindó capacitación al personal involucrado en la investigación.

Asimismo, hay que reconocer que la Red de Diversidad en Cáncer de Mama tiene como propósito fundamental construir una estructura científico-médica de referencia a nivel nacional. Esta estructura deberá contemplar la diversidad genética de la población argentina y combinar la investigación clínica con el análisis de los determinantes sociales de la salud. De esta manera, se busca abordar el cáncer de mama de una manera integral, considerando tanto los aspectos biológicos como los factores sociales que influyen en su desarrollo y tratamiento.