Próximamente: Inscripciones para el 3er Maratón New Balance

A través de la Agencia Salta Deportes, la Municipalidad anunció oficialmente la fecha para la tercera edición del Medio Maratón New Balance, un evento deportivo que ha ganado gran popularidad en la ciudad. La esperada carrera se llevará a cabo el 29 de marzo de 2026, y las inscripciones para participar se abrirán en los próximos meses.

Se recomienda a los interesados estar atentos a los canales de comunicación oficiales para no perder la oportunidad de asegurar su lugar en esta emocionante competencia. Al igual que en las ediciones anteriores, se anticipa una importante convocatoria de público y atletas de diversas partes del país y del mundo. Cabe recordar que en la edición más reciente, celebrada este año, participaron un total de 3000 deportistas, lo que demuestra el creciente interés y la consolidación de este evento en el calendario deportivo local.

Además de promover la actividad física y el deporte, el Medio Maratón New Balance tiene como objetivo seguir atrayendo al turismo deportivo a la ciudad de Salta, ya que este tipo de eventos generan importantes beneficios económicos para la comunidad. En la edición pasada, la carrera dejó un impacto económico de $285.245.136 en la provincia.