Provincia y UNICEF asistieron a familias en Santa Victoria Este

Cada mochila contiene materiales que fomentan el juego, la pintura y la creatividad en niños, tanto en casa como en la escuela, gracias a la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y la agencia de la ONU dedicada a la infancia en Argentina.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, desempeñó un papel activo en el acompañamiento a las familias que vivieron la difícil experiencia de ser evacuadas durante el reciente período estival en Santa Victoria Este. Como parte de estas acciones de apoyo, se llevó a cabo la entrega de mochilas equipadas con una variedad de elementos esenciales, incluyendo cuadernos, lápices, crayones y muñecos, a niñas, niños y adolescentes de la comunidad La Estrella, ubicada en este municipio.

Los materiales didácticos contenidos en estas mochilas representan un soporte sumamente fundamental para el desarrollo integral de la infancia y están especialmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes que cursan estudios desde el nivel inicial hasta el sexto grado de la educación primaria.

El encuentro con la comunidad contó con la presencia destacada de diversas autoridades y especialistas, entre ellos, Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; Marcela Alarcón, subsecretaria de Primera Infancia; Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública; Belén Chalup, directora de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales; Javier Quesada, especialista de Primera Infancia y Salud, así como agentes territoriales dedicados al acompañamiento familiar, a la educación y a la promoción de la salud en la región.