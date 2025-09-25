Provincia y Muni abrirán nuevas bases policiales en los barrios 

En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Intendencia, se adaptarán edificios municipales en los barrios Palermo II y Asunción para albergar áreas especiales de la Policía. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer la seguridad y la prevención del delito en diversas zonas.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, en compañía del jefe de Policía, Diego Bustos, y la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Agustina Agolio, llevaron a cabo un recorrido matutino por diversas propiedades municipales. El objetivo de esta inspección fue evaluar los inmuebles que serán acondicionados para establecer bases policiales estratégicas en barrios clave de la Capital.

Durante la visita, contaron con el apoyo y la experticia de profesionales de Infraestructura de la Fuerza Provincial, quienes analizaron en detalle las condiciones edilicias de los inmuebles ubicados en el barrio Palermo II y en Villa Asunción. Se examinó cuidadosamente la estructura de los edificios y la distribución de sus espacios para determinar su idoneidad y capacidad para albergar el funcionamiento de áreas específicas de la Policía.

Este relevamiento se enmarca en un ambicioso proyecto de colaboración mutua entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Intendencia, diseñado para potenciar y fortalecer significativamente las acciones preventivas en materia de seguridad en distintas jurisdicciones de la ciudad. También, el Ministro Solá Usandivaras subrayó la relevancia de esta sinergia con el Municipio, destacando que permitirá optimizar la capacidad operativa de la fuerza.

La iniciativa contempla la instalación de sedes para la Policía Comunitaria, la Dirección de Drogas Peligrosas, unidades de Investigaciones, entre otras áreas especiales, las cuales harán base en estos lugares que la Municipalidad se encargará de acondicionar para ofrecer un servicio integral de seguridad a la ciudadanía.