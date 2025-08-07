Provincia impulsa el Astroturismo

La iniciativa, que comenzó en la Universidad Católica de Salta, cubrió temas de astronomía básica, astrofísica, arqueoastronomía y cosmovisión andina, culminando con la presentación de propuestas turísticas para diversas localidades.

La provincia ha llevado a cabo una ambiciosa Semana de Capacitación en Astroturismo, consolidando su posición como destino emergente en este sector del turismo sostenible. La iniciativa, que reunió a 45 prestadores turísticos en una intensa jornada inicial en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), se propuso no sólo introducir los fundamentos de la astronomía, sino también fomentar la creación de experiencias turísticas innovadoras e integradoras.

El programa de capacitación abarcó una amplia gama de temas, desde una introducción al universo, con explicaciones sobre estrellas, planetas, galaxias y fenómenos astronómicos como eclipses y lluvias de meteoros, hasta la identificación de constelaciones a simple vista. Asimismo, se profundizó en áreas especializadas como la astrofísica, la astrobiología y la arqueoastronomía, con un énfasis particular en la cosmovisión y cosmogonía andina, reconociendo la riqueza cultural de la región.

Además, los participantes provenientes de diversas localidades como Cachi, la Puna, la Quebrada del Toro, San Carlos y Cafayate, compartieron sus visiones y proyectos, enriqueciendo el proceso de aprendizaje colectivo.

Luego, la capacitación continuó en San Antonio de los Cobres, un lugar privilegiado por su altitud y la baja contaminación lumínica, ideal para la observación astronómica. Allí, una charla teórica fue seguida de una experiencia práctica de observación nocturna, complementada por una actividad cultural única: «Poéticas de Gravedad – Operaciones para dimensionar un cuerpo suspendido», un proyecto financiado por la Embajada de Francia y el Observatorio QUBIC que explora la fascinante intersección entre el arte y la física contemporánea, específicamente la búsqueda de una teoría unificada que reconcilie la relatividad general y la mecánica cuántica.

Es importante tener en cuenta que en San Antonio de los Cobres, también, se está desarrollando el proyecto «Mi Wara Killa», una experiencia de astroturismo que ha sido seleccionada para su presentación en el IV World Workshop del Encuentro Mundial de Astronomía de los Andes, en septiembre. Este proyecto representa un hito en el desarrollo del astroturismo en la Puna salteña y en la proyección internacional de la región.

Finalmente, la Semana de Capacitación culmina en Cafayate, con una nueva jornada de formación teórica y una salida de campo para el avistaje nocturno en un entorno natural de excepcional belleza y valor astronómico.

Cabe resaltar que esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, y desarrollada en colaboración con el CONICET y la UCASAL, así como con los municipios de San Antonio de los Cobres y Cafayate, representa un esfuerzo integral para diversificar la oferta turística de la provincia, promoviendo experiencias sostenibles que integran el patrimonio natural, científico y cultural de Salta.