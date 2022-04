El campo inició medidas para reclamar las retenciones impuestas por el gobierno nacional para frenar la inflación. Se convocaron a productores de Salta, Tucumán y Jujuy en Rosario de la Frontera para manifestarse y mostrar sus necesidades.

Por: Guadalupe Macedo

El principal pedido del sector es una merma a las retenciones hasta fin de año para poder mejorar la producción. Actualmente el Gobierno sumó un aumento del 33% de las retenciones de harina y aceite de soja. También tiene intención de crear un Fondo Estabilizador de Trigo.

El día miércoles 30 en ruta 9/34 de Rosario de la Frontera se convocaron diez entidades agropecuarias de Salta, Tucumán y Jujuy para protestar contra la medida. La Asociación de Productores de Grano del Norte ProGrano dijo en sus redes sociales: “El campo más unido que nunca”. Los motivos de la movilización según Carlos Segón, el titular de la Sociedad Rural Salteña, son: “Nos movilizamos para contar la verdad. Ningún gobierno tiene derecho a cercenar la libertad de producir y mejorar”.

Las instituciones que se presentaron fueron: Las sociedades rurales de Tucumán, Salta y Jujuy, además de entidades como la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Federsal, el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), la Cámara de Comercio de Metan, Aprojuy, Cañeros Unidos del Este, la Fundación Federalismo y Libertad, la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, la Unión de Cañeros Independientes, la Federación Productiva de Jujuy y CARTUC.

La medida no incluyo el corte de ruta, solo quería visibilizar su situación en los medios de comunicación. Según comentó Segón: “No es cese de comercialización ni corte de rutas”. Uno de los objetivos es evitar que el gobierno siga interviniendo en la producción. Segón reflexiono: “Acá estamos’, a la Mesa de Enlace, que pueden contar con nosotros y enviar un mensaje que es evitar que el Gobierno siga interviniendo en la producción y comercialización del sector agropecuario”.

El titular de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, señaló: “A nadie le gusta protestar, pero entendimos que esto era lo que teníamos que hacer, porque el Gobierno no dice la verdad, confunde a la sociedad y nuestro deber es decir que el campo no forma los precios, que se disparan como consecuencia de una inflación desenfrenada, como consecuencia de un Gobierno que no quiere bajar su gasto político y público, lo que tanto daño nos está causando”.

Según el análisis realizado por el presidente de Prograno, Lucas Norris, «Aumentar las retenciones para recaudar más y generar un fondo que encima al interior no sabemos qué le va a llegar, no son los caminos. Crear un fideicomiso para tratar de bajar el precio de la harina no existe en ningún lugar del mundo», afirmó el dirigente y agregó «en todo el mundo aumentó el precio del trigo y el maíz y la inflación que hay en Argentina es descomunal respecto a la de los otros países».

El sector agropecuario afirma que ellos no son los culpables de la inflación, sino que la principal causa de esta es la alta emisión de dinero y gasto público que realiza el gobierno nacional. Para Norris: «Hay un montón de cosas que podrían hacer para contener la inflación y lo único que hacen es subir las retenciones y aumentar la presión impositiva sobre el sector privado». El gobierno nacional coloca el Fondo Estabilizador para contener la suba del precio del pan y según los productores esto solo representa el 13% del costo.

Otro tema que reclaman al estado es sobre los precios de los insumos: “los pagamos en el mercado local a precio del dólar a $200 y vendemos al de $110, de esas cosas nos tenemos que quejar, pero no sobre las retenciones a las ganancias exorbitantes que están teniendo sobre la soja, el trigo o el maíz cuando hay una gran parte de la población que pasa hambre” describió Eliseo Rovetto, el representante de esa entidad en Salta y Jujuy la Federación Agraria Argentina (FAA), se apartó de esos reclamos. El representante de esa entidad en Salta y Jujuy.

¿Cuáles son las nuevas retenciones?

Las retenciones son una imposición de las autoridades tributarias sobre los contribuyentes para quitar una parte de sus ingresos como forma de cobro anticipado de impuestos correspondientes al año fiscal. El gobierno nacional anuncio nuevas retenciones al Trigo y a la harina para ponerle freno a la inflación. El presidente en el acto un acto en Las Parejas, Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti dijo: “Si no rompemos la armonía será más llevadero cualquier sacrificio que debamos hacer». Luego el mandatario añadió: «No hay que privilegiar a la industria o al campo, todos deben crecer”. El gobernador Omar Perotti ratificó su rechazo a las retenciones. «Todos ustedes saben que no estamos de acuerdo», sostuvo al tiempo que añadió que «hay momentos de coyunturas difíciles donde se necesita la solidaridad de todos, y allí queremos que aporten todos».

La medida tiene el fin de estabilizar y contener el precio interno de trigo que compran los molinos argentinos. Lo recaudado a través del diferencial del 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, pasó del del 31% al 33%. Esto representa aproximadamente entre 370 a 400 millones de dólares será utilizado para compensarle a los molinos la diferencia entre el valor externo y el interno a través del subsidio de 3,8 millones de toneladas de trigo anuncio el gobierno nacional.