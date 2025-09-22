Más de 20 mil turistas recorrieron Salta generando un impacto económico estimado en $6.723.416.884.

Andrea Sztychmasjter

Indagamos sobre algunos aspectos sociológicos de la procesión más grande de Latinoamérica, al tiempo que reflejamos algunos datos económicos que dejó la festividad católica y su impacto comercial.

La entrevista fue realizada en Radio Dinamo en el programa En El Medio. Allí conversamos con Daniela Nava Le Favi, Licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de Salta y Doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente en materias de Semiótica y Análisis del Discurso en la carrera de comunicación de la UNSa. Quien además es Investigadora, dirige y participa de proyectos locales y nacionales sobre Semiótica, representaciones, fronteras y territorialidades.

¿Cómo viene analizando la academia la festividad del Milagro en Salta?

El culto del Milagro en particular tiene aportes que provienen de la geografía, la sociología, la antropología y la comunicación. Este culto religioso, festividad patronal o devoción religiosa, es uno de los más antiguos en el país. A partir de esta convocatoria multitudinaria que tiene esta devoción justamente que es una una festividad que aglutina no solamente numerosas personas y voluntades, sino también diferentes articula diferentes espacialidades. Este culto salteño que es antiguo y que tiene una histórica procesión urbana que reúne a la jerarquía política, eclesiástica, empresarial, y también a diversos sectores de la sociedad provincial, tenemos que decir que además de la procesión, uno de los rituales más importantes son las peregrinaciones, que es una práctica milenaria que tiene algunas raíces en la Edad Media europea, pero también las peregrinaciones son fundamentales para entender las sociedades andinas prehispánicas. Entonces creo que cuando hablamos del Milagro no solamente tenemos que hablar de la masividad, de su enclave histórico local, sino también de las múltiples temporalidades que reúne el culto.

¿Qué nos puedes compartir sobre el rol protagónico del peregrino?

Ser peregrino es una representación espacial, temporal e identitaria en Salta particularmente e espacial porque reúne y vienen desde distintos puntos de la provincia y de alrededores a realizar la peregrinación. Por otro lado, también temporal, por esto mismo de cómo sobrevuelan diferentes espesores temporales en la práctica en sí de la peregrinación y es identitaria desde la materialidad misma. Las peregrinaciones que llegan con banderas, con vírgenes, con sus chalecos, que dan cuenta de sus localías, podemos ver ahí la identidad de esas localías que se ponen en juego. Y creo que, desde ahí, desde esa complejidad, hay que abordar qué es ser peregrino. También se podría hablar de las peregrinaciones como una territorialidad sagrada. Se construyen en el momento en que transcurren esos cuerpos peregrinos y allí el ser peregrino también está muy vinculado a una manera de ser y de estar que tiene que ver con algo que es totalmente opuesto a la individualidad y es el sentido comunal comunitario, que también se funde en el mismo contexto, particularmente la peregrinación de la Puna. Generalmente que tienen, como un disciplinamiento del espacio, el tiempo, tienen tiempos para llegar a las diferentes postas, tienen que llegar a la catedral y demás, pero más allá de eso, más allá de una concepción fucoltiana de la peregrinación, es necesario entender al peregrino y a la peregrinación desde los sentidos desbordantes, intersticiales, cómo se pone a jugar el lugar, el sentido de comunidad, cómo se vive una otra experiencia frente a un capitalismo voraz. Y a un tiempo de una sociedad que está hipermediatizada. Bueno, ahí el tiempo en una peregrinación corre de otra manera. Entonces, son en esos procesos sociales que que también hay que pensar al peregrino como esa persona que asume esa identificación estratégicamente para también ser visible y audible en una ciudad que en otros momentos, en otros momentos no lo mira y no lo escucha.

Existe una expresión popularizada que señala “El hombre religioso vive de fiesta en fiesta”, en “Para una antropología de la Fiesta” de Otto Bollnow, el autor define que existe una diferenciación entre fiesta y celebración. La fiesta señalará, abarca mucho más que una celebración. La fiesta remite a la existencia natural prehistórica, a instancias que sólo se comprenden míticamente

Esta festividad sí permite vivir un otro tiempo de la vida cotidiana. Y pensar como los cultos, particularmente este, expresa otro tiempo, pero que también se inserta en la vida cotidiana de las personas. A a mí particularmente me interesa pensarlo también desde la antropología, desde Tarner y cómo estos procesos, tanto en los procesos religiosos referidos a la procesión como a la peregrinación son fenómenos liminales, y como tales están caracterizados por relaciones y sentimientos que se están en el enclave del espacio doméstico. Gente que se prepara para recibir a los peregrinos en sus casas, que también articulan donaciones desde sus propios hogares y salen a las rutas por donde transitan en la ciudad y los esperan con lo que tienen, desde fruta, agua. Allí hay una cuestión de un ensamblaje del espacio público, pero también del espacio doméstico, a pesar que este culto es particularmente público, está muy anclado en el espacio público, pero las muestras de solidaridad también devienen de ese espacio doméstico, de esas articulaciones y de esas mediaciones. Y pensarlo como esa celebración que vos estabas nombrando me parece superinesante, pero también en clave espacial e identitario. Creo que hablar del Milagro solo como culto religioso está bien, sí, es un culto religioso, pero pone jugar territorialidades, identidades, representaciones, ciudadanías, procesos de audibilidad, de visibilidad, para seguir discutiendo como sociedad.

Datos oficiales

Según datos del Gobierno provincial en el marco de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, más de 20 mil turistas recorrieron Salta generando un impacto económico estimado en $6.723.416.884.

Entre los destinos con mayor nivel de ocupación se destacaron Rosario de la Frontera (69,4%), Coronel Moldes (61,1%), Chicoana (51,7%), Cafayate (43,5%) y La Caldera (43,1%).

Por la festividad del Milagro, el epicentro de la actividad estuvo en la ciudad de Salta, que recibió a 12.101 turistas y alcanzó una ocupación hotelera del 73,9.