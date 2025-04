ALEJANDRO SARAVIA

Según la inteligencia artificial, el principio de revelación es un concepto que se utiliza en diferentes contextos como la filosofía, la religión y la comunicación y, en general, se refiere a la idea de que la verdad, o la realidad, se revela de manera gradual o progresiva, ya sea a través de la experiencia, la reflexión o la comunicación.

Según la misma IA, en política, el principio de revelación se refiere a la estrategia de transparencia y divulgación de información por parte de entidades gubernamentales o políticas. Esto implica compartir información relevante, como datos financieros, políticas en implementación y decisiones administrativas, para fomentar la confianza y credibilidad entre el público y las instituciones.

A su vez, en economía, el principio de revelación se relaciona con la teoría de la información y la toma de decisiones. Se refiere a la idea de que los agentes económicos pueden revelar información privada a través de sus acciones o decisiones en el mercado.

En el gobierno nacional de las fuerzas del cielo, conducido por un sedicentemente economista merecedor del Premio Nobel de la materia, ese principio, el de revelación, es tomado más propiamente en este último sentido, el económico, pero aplicado a la política, y sería como una especie de epifanía, es decir, momentos de revelación o comprensión profunda que, súbitamente, pueden cambiar nuestra perspectiva o forma de ver o entender algo. Generalmente, este mismo gobierno nacional aplica el criterio del principio de revelación para determinar, ordinariamente en las votaciones en las cámaras del Congreso Nacional, Senado o Diputados, quiénes son los mandriles, los kukas, o bien las ratas, que se pondrían de manifiesto según cuál sea el sentido de sus votos. Serían eso, es decir mandriles, kukas o ratas, aquellos que votan alguna cosa en contra de sus expectativas y/o deseos.

En estos días que pasaron tuve una epifanía semejante, es decir, un principio de revelación, ante un interrogante que me acompañaba desde ya antes de la presente gestión nacional de Milei, obviamente, siendo ya este diputado nacional junto con la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, en representación de ese novel partido de La Libertad Avanza, que tuviera nacimiento en simples paneles televisivos o bien en redes en los que se descerrajaban puteadas a granel.

El interrogante o bien la intriga que me invadía era el derivado de ver que en una familia bastante particular, desde ya, como la que componía el actual presidente, Javier Milei, economista e hijo mayor, el padre, que de chofer de colectivos pasó a dueño de una empresa de ellos, de colectivos, en lugar de confiar la administración de un cierto peculio -unos tres millones de dólares aproximadamente- a su hijo mayor economista, le otorgó esa confianza no al economista e hijo mayor, sino a la segunda hija que, según la información con la que uno cuenta, se dedicaba a hacer y vender pasteles.

Pues bien, en estos días tuve la respuesta, la epifanía, la revelación. Como todos ya lo saben, el viernes 11 de abril pasado el gobierno nacional, una vez cerrados los mercados y sin declarar ese día feriado cambiario, resolvió salir parcialmente del cepo que nos acompañaba desde 2019, pero justamente ese mismo día, 11 de abril, el Banco Central vendió u$s 398 Millones a $ 1097,5 cada uno. Liberado el cepo con una flotación a dos bandas, 1400 y 1000 a cada lado, respectivamente, era de suponer que quien contara con esa información privilegiada podría hacer una muy interesante diferencia. Tanto que, tras la flotación sorpresiva, el dólar se puso en $ 1.250, por lo tanto los que compraron el viernes 11 de abril hicieron una diferencia de $ 152,5 por dólar, obteniendo un beneficio total de $ 60.695 millones o sea u$s 48.556.000 en un día.

Tras eso, Milei, que suele hablarse encima, le dio una entrevista a su amigo Alejandro Fantino que duró cinco horas, otra que los discursos de Fidel Castro en sus mejores momentos en Cuba. En esa simpaticona entrevista, que obviamente no ví, el presidente reconoció que, “básicamente los que sabíamos que salíamos del cepo éramos Toto, Kari y yo”, dijo Milei en Neura. Con ésto, obviamente, alcanzaba, y sobraba, para rehacerse de los 200 o 300 mil dólares que se perdieron del peculio familiar con aquellas operaciones un tanto ruinosas hechas en el paraíso de los argentinos muy nuevos ricos, Miami.

Al leer eso brotó de mi interior el grito de “eureka” y no precisamente por la tinta. Para todas las nuevas generaciones que no saben escribir a mano de corrido informo que antes, hace siglos, escribíamos con lapiceras de tinta y precisamente la tinta que usábamos era de marca “Eureka”. Bueno, el “eureka” que me salió no era por la tinta sino por la epifanía de saber, o mejor dicho de darme cuenta, de por qué Milei padre le encomendó la administración del peculio a su hija menor, pastelera, Kari para los íntimos, y no al mayor, a la sazón, el economista. Y también descubrí la razón de por qué el padre, papá Milei, pone esa cara de asombro, de incredulidad, cuando asiste, arrastrado, a los actos o eventos en los que su hijo actúa, a decir verdad bastante mal, como presidente de la República Argentina.

En conclusión: la ligera para los números y los negocios había sido la pastelera, no el economista. Con razón él mismo la llama “El Jefe”, por algo será…