Para relevar, sistematizar y visibilizar los femicidios y lesbo-trans-travesticidios.
Fue presentado Ñawi Observatorio Popular Feminista, en el Centro Cultural Holver Martínez Borelli, el jueves pasado.
La misión de Ñawi es relevar, sistematizar y visibilizar los femicidios y lesbo-trans-travesticidios en la provincia de Salta, desde una perspectiva feminista, popular e intercultural. La intensión es generar datos accesibles y confiables para la sociedad civil, fortalecer la memoria colectiva y exigir justicia por cada víctima invisibilizada en los registros oficiales, señalaron sus integrantes.