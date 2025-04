Premio de Fierro: Con permiso soy el Tango

El programa radial de tango conducido por Ricardo López ganó el sábado pasado el premio “Martín Fierro Federal” como mejor programa a nivel nacional del rubro música clásica, ciudadana o tango. Salta no solamente es folklore, también tiene fueye y arrabal.

Un sábado 12 de abril de 2025 en San Miguel de Tucumán… Nunca estuvo tan cerca la luna y las estrellas. La Avenida Soldati se parece una calle de Manhattan porque es una gran pasarela a cielo abierto. Es la entrega de los premios Martín Fierro Federal que otorga APTRA. Está la alfombra roja, las celebridades y sus outfits con estilos clásicos pero también vanguardistas. Estaban Pamela David, Facundo Arana, Rocío Marengo, Sergio Goycochea, Panam, Aníbal Pachano, pero también periodistas, conductores y animadores de la radio y la televisión de todas las provincias argentinas.

Noche de tango, luna y misterio

De los cinco programas salteños nominados al Martín Fierro, solamente uno levantó la estatuilla; un contenido musical y cultural de radio. Es que a lo largo de la historia, las emisoras radiales influyeron fuertemente en la proyección del tango, incorporando en sus espacios centrales a orquestas, cantantes y conjuntos pequeños que se instalaron en la oreja y el corazón de la argentinidad, como el “Glostora tango club” o “Ronda de ases”.

A las 23,05 hs. el conductor Sergio Lapegüe anunció la terna de “Música clásica, ciudadana o tango” en radio. Y luego Marina Calabró dijo: “El ganador es… Con permiso soy el Tango, Aries FM, Salta”. El conductor del programa ganador, Ricardo López, no saltó como Silvio Soldán en “Feliz domingo para la juventud” pero sí se abrazó con los salteños que compartieron la mesa 37 del salón de eventos del hotel Sheraton. Caminó por la alfombra roja hasta llegar a las escaleras para subir a recibir el premio que fue entregado por una integrante del Jurado de APTRA.

Javier Ricardo López comenzó a difundir el tango en la radio en el año 1990 junto a su maestro Laureano Sánchez, en el programa “Café, tangos y algo más” en FM Latina. Él fue quien lo bautizó Ricardo López. Y desde 1992 comenzó a trabajar como difusor cultural de manera independiente en la radio y creó diversos programas como “Ayer, hoy y siempre el tango” (FM Dimensión); “Siempre el tango” (FM Latina); “La máquina tanguera” (FM Compañía); “Esencia de tango” (FM Panamericana); “Al compás de las Noticias” (FM Noticias); “Gracias Tango” (FM Pacífico); “Los muchachos de antes no usaban anilina” (Radio Nacional). Actualmente conduce “Con permiso soy el Tango” (FM Aries) y “Ricardo López Tango Club” (FM Activa). Es columnista de los programas “Ronda de Ases” de Radio Eco de la Cadena Todelar y “Album Musical Porteño” de Radio Clásica 88.5 de Santiago de Cali (Colombia) y “Una noche en Buenos Aires” de Radio Palmira, en Palmira Valle (Colombia).

“Para mis compañeros”

Este reconocimiento llegó tras una carrera marcada por la constancia, la pasión por la radio y una fuerte conexión con su audiencia. Para el conductor se trató de una experiencia completamente nueva, cargada de emociones inesperadas. Consultado por Cuarto Poder, se refirió al momento que tuvo que ir a recibir el premio.

“La caminata por la alfombra roja para recibir el premio se hizo larga, imagino como la caminata de Montiel cuando fue a patear el último penal en el mundial que le ganamos a Francia. Si bien es cierto yo tenía algunas palabras en mente para decir, no alcancé a decir todo lo que quería. Este premio es para los oyentes y no es solo mío, porque lo que yo he llegado a ser por mi propia voluntad y también con mi esfuerzo se lo debo a todos mis compañeros de trabajo que desde el año 1990 hasta la fecha, me ayudaron a hacer radio y pienso en todos los operadores que tuve a lo largo de estos años. Este premio es para mis compañeros de trabajo”, expresó.

En los años 2013 y 2014, López fue conductor del programa “Perfiles Tangueros”, en el aire de Tele 10, emprendimiento junto a su amigo, el cantante y productor Walter Abán. En televisión intentó con su programa acercar el género del tango a todas las generaciones y segmentos de la población con un enfoque innovador, cuyo contenido incluía música en vivo, shows de artistas locales e invitados nacionales, notas a personalidades y figuras del tango en Salta, como músicos, cantores, maestros de baile, musicalizadores, coleccionistas, difusores de tango en Salta y en la región, información tanguera y de la corriente artística en general.

“Una vez un animador de eventos folklóricos me dijo que el tango no garpa, que si yo hubiese elegido ser difusor de folklore ya estaría animando el festival de Cosquín o Jesús María. Yo no sé realmente si eso hubiera pasado, lo que sí sé es que amo al tango y me gusta lo que hago. En Salta tengo el honor de ser el Maestro de Ceremonia del Tango Salta Festival y en la radio tengo muchos amigos, porque la radio es el refugio de la palabra, del pensamiento y el sentimiento, la radio me ha dado tanto, es un vínculo fuerte con amigos que no conocemos personalmente pero que a la vez son viejos amigos, fieles y seguidores. Ese milagro se lo debo a la radio de llegar a personas y a lugares que ni siquiera soñé llegar”.

“Soy un tornillo más”

Remarla desde siempre y pelearla de abajo fue una constante en su vida. López fue coorganizador y conductor del Festival de Tango “El Bandoneonazo”, Primer Encuentro de Grandes Maestros del Bandoneón, Cantantes, Bailarines y Milonga Popular, realizado en Plaza España y del show “Historias en tiempo de Tango” con la presencia del cantor Hugo Marcel en 2014. Además, es disertante en charlas, congresos y simposios de tango y música argentina, y animador del “Tango Salta Festival”.

Editó el poemario “Orquesta Típica” en el año 2017 y además publicó artículos en diversos medios como la Revista “Siempre Tango”, en este semanario; en “Cuarto Poder” trabajó como periodista y jefe de cierre; y la Revista “Tango Reporter”, editada en Los Angeles, California, EEUU.

Cuando recibió el premio, López agradeció el reconocimiento a APTRA y lo compartió con sus compañeros de terna, los programas “Hoy es el día”, de Radio Rosario Clásica y “Tango vivo”, de Radio Continental, Córdoba. Dedicó el premio a quien le dio la oportunidad de empezar en la radio, a Laureano Sánchez, a los compañeros y el grupo humano de Aries, a su familia que está siempre apoyando, a Salta y a los oyentes. Expresó que más que por uno mismo, alegra más por los que se van a alegrar y se van a poner contentos.

“Yo soy solamente una partecita de esta historia, soy un tornillo más de la máquina tanguera, como decía don Osvaldo Pugliese, creo que se ha cumplido un poco el sueño de mi querida vieja, que no la tengo más, pero que me acompaña siempre, así que dedico este premio para mi mamá Odi, porque fue la primera que en realidad, me dijo que mi programa merecía este reconocimiento.”