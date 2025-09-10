Portal Salta: Mañana tendrá lugar La 1° Reciclatón

El evento se realizará de 10 a 17 hs en el estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy). Se recibirá residuos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas cerradas).

Este jueves, la Municipalidad realizará el 1° Reciclatón de la ciudad, un evento clave para impulsar el reciclaje y promover una economía circular. El evento es el jueves 11, de 10 a 17 horas, en el estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy).

Ramiro Ragno, director de Educación Ambiental, subraya la importancia de esta iniciativa para concienciar a la comunidad y evitar que los residuos reciclables terminen contaminando el Relleno Sanitario San Javier o las calles de la ciudad.

Podés llevar para reciclar: aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, bidones, plásticos, latas, aceite vegetal usado (siempre en botellas bien cerradas) y, como novedad, Eco Botellas de Plástico (rellenas con plásticos flexibles o tapitas). En esta jornada no se recibirán pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso.