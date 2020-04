La Secretaría de Defensa del Consumidor ordenó a la entidad reponer y proveer de dinero efectivo, en el acto, a todos los cajeros automáticos de todo el territorio provincial, y garantizar su provisión a futuro.

Debe haber pocas cosas más decepcionantes que ir a un cajero y no poder sacar plata. Y eso es algo que pasa constantemente en Salta. Cuarto Poder lo ha denunciado en reiteradas ocasiones, haciéndose eco de los enojos – a veces ya ira- de los lectores, que nos hacían saber que en determinado lugar sólo reponían la plata del cajero una vez a la semana y por lo tanto sólo se podía sacar plata martes y miércoles, porque ya el jueves estaba seco.

Sucede en todas partes: no son hechos aislados.

Por eso, la Secretaría de Defensa del Consumidor ordenó a Bristo’s Companay reponer y proveer de dinero efectivo, en el acto, a todos los cajeros automáticos de todo el territorio provincial.

De la misma manera, se conminó a la entidad bancaria a prestar un buen servicio procediendo a reparar toda falla y falta denunciada en algunos lugares remotos o alejados, arbitrando los medios necesarios para este fin.

Defensa del Consumidor dictó está medida a fin de lograr una protección inmediata al Consumidor, en forma general, ya que muchos usuarios -en especial los que viven en el interior de la Provincia- se verían profundamente afectados por la privación de este servicio.

Las actuaciones de la Secretaría iniciaron por la toma de conocimiento a través de diversas notas periodísticas, sobre los planteos realizados en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, referidos al funcionamiento del agente financiero de la Provincia, por ausencia de dinero en los cajeros automáticos o por la falla o falta de ellos, especialmente en los Departamentos de: Iruya Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, Santa Victoria Este, Anta y La Viña.

Según los Senadores, los usuarios no sólo se verían perjudicados en la calidad y disponibilidad del servicio, sino también por la falta de información en esta circunstancia extraordinaria como es la emergencia sanitaria.

La inexistencia de dinero en las terminales bancarias obligaría a los usuarios a un peregrinar innecesario para poder realizar una extracción DE SU CUENTA , SU DINERO, sometiéndolos a pérdidas de tiempo y gastos extraordinarios como pagar un remis para trasladarse a otro municipio poniendo en peligro su salud y seguridad en el marco de la emergencia sanitaria y en desmedro de derechos reconocidos por la Constitución Nacional como es el derecho a la propiedad y los de los consumidores en lo que respecta: al trato digno y equitativo, a un buen servicio , a la salud y seguridad y a la protección patrimonial.

“La gravedad del posible incumplimiento por parte de la entidad bancaria con los sectores más vulnerables y alejados de la cuidad o en la misma Capital, no sólo conculcaría los derechos de los usuarios, sino que la situación se ahondaría al ser el Banco Macro SA, la entidad financiera por la que las personas cobran sus salarios y perciben los beneficios sociales y previsionales tales como: jubilaciones, pensiones, A.U.H , pagos éstos de carácter alimentario que hacen a la subsistencia de sus destinatarios”, señalaron desde la Secretaría.

Brito’s Team ahora deberá presentar, en 48 horas, un informe detallando: cronograma de reposición de dinero, refuerzos especiales en fechas de pago, motivos de demora en la reposición y plazos máximos y finalmente el canal de reclamo habilitado para los municipios de la Provincia por falta o falla en el servicio.