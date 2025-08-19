Las empresas concesionarias advirtieron que podrían suspender la circulación desde este viernes a la medianoche. Denuncian atrasos en los pagos que comprometen la compra de combustible y el pago de créditos tomados para renovar las unidades.

El transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta enfrenta un nuevo conflicto: el servicio nocturno podría interrumpirse a partir de las 0 horas del próximo viernes 22 de agosto. La advertencia fue realizada por las empresas que prestan el servicio, quienes señalaron que Saeta incurrió en demoras de pagos que ponen en jaque la continuidad de la circulación en ese tramo horario.

A través de un comunicado conjunto, las compañías denunciaron que la falta de regularización en las certificaciones impide sostener los costos operativos. Los empresarios recordaron que debieron asumir créditos para renovar el parque automotor —tal como lo exigen los contratos— y que ahora no pueden hacer frente a las deudas ni garantizar la compra de combustible. “Nuestra capacidad financiera puede colapsar”, alertaron.

La nota fue firmada por todas las empresas que conforman el sistema metropolitano: Tadelva SRL, El Cóndor SA, UTE Lagos San Ignacio, Transal SA, Ale Hnos SRL, Eduardo Ale SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca SA. Las firmas responsabilizaron a Saeta por la situación y elevaron el reclamo al Gobierno provincial, a la espera de una solución antes del viernes.