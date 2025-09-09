Tras haber desistido de participar en el proceso electoral de octubre, el exgobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, sonó como posible reemplazante de Guillermo Francos, uno de los señalados luego de la derrota en Buenos Aires.

El senador salteño Juan Carlos Romero, uno de los símbolos más claros de la “casta” que Javier Milei prometió erradicar, fue propuesto por Santiago Caputo para reemplazar a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. El movimiento, filtrado tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, expone la contradicción central del oficialismo: mientras el presidente construyó su discurso en contra de los viejos políticos, ahora su círculo más cercano busca reciclar a uno de ellos para sostener la gobernabilidad.

Según trascendió, Caputo, parte de la mesa chica libertaria, promueve un reacomodamiento que incluye también cambios en Interior, Defensa, Seguridad y hasta en la conducción de Diputados. La maniobra apunta a consolidar un supuesto “gabinete de unidad nacional” que, en los hechos, implica abrir las puertas a dirigentes con larga trayectoria en la política tradicional, es decir, a los mismos que Milei descalificaba como responsables de la decadencia argentina.

El caso de Romero es el más elocuente: tres períodos como gobernador de Salta, dos décadas en el Senado y un entramado de vínculos con el peronismo federal y el empresariado que lo ubican exactamente en el corazón de la dirigencia que el oficialismo juró combatir. Su eventual desembarco en la Jefatura de Gabinete sería una señal de claudicación del relato libertario, un reconocimiento implícito de que, para sostenerse en el poder, Milei necesita a quienes antes llamaba “parásitos de la política”.

Por ahora, el presidente no confirmó cambios, pero en el oficialismo admiten que la derrota bonaerense obliga a revisar nombres y estrategias. El futuro de Francos y la posible llegada de Romero al centro del poder ponen en evidencia la crisis de identidad libertaria: un gobierno que se presentó como el verdugo de la casta, hoy tantea a sus viejos caciques como salvavidas político.