Fueron denunciados por corrupción, desvío de fondos y abuso de poder en un complejo de la institución.

Los pitufos están pasados. Ahora fueron denunciados por desmanejos en el Complejo Social y Deportivo Almudena de la fuerza. El denunciante es un comisario, que asegura haber sido hostigado y humillado.

No es casualidad que este problema se haga público ahora: la actual jefa de policía se va y asumirá otro efectivo. Esto genera que muchos pierdan privilegios.

El comisario José Vicente Quiroga, licenciado en Seguridad egresado de la Universidad de la Policía Federal, hizo pública la denuncia que realizó contra integrantes de la fuerza policial -varios de ellos de altos mandos- por el mal desempeño, presunta corrupción, desvío de fondos, malversación, fraude a la administración pública y abuso de poder. El caso es investigado por la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Leandro Flores.

El oficial jefe expuso que el año pasado lo designaron jefe de Eventos Deportivos, área “donde hicimos un muy buen trabajo”, reconoció y siguió: “El 25 de septiembre del 2019 me convocan para ser parte de un concurso, competencia o convocatoria como lo quiera llamar el actual subjefe para ocupar la Jefatura del Complejo Social, Deportivo y de Desarrollo Integral Almudena”.

Frente al resto de los proyectos presentados, “el 11 de noviembre del año pasado me avisan que mi trabajo reunía las condiciones de lo que pretendían. Mi proyecto presentaba 18 obras y diez gestiones que tenían que ver con funcionalizar el complejo y llevarlo a un club deportivo”, contó Quiroga. El 23 de diciembre asumió la jefatura del Complejo, recibiendo la división de manos del jefe saliente, el comisario mayor Carlos Liendro. “En ese momento el jefe saliente pretendía que le firmara el inventario del lugar, que no le recibí nada por supuesto y dejé todo asentado en el libro de guardias. A partir de ese momento empezó a ser todo una debacle”.

Al mes de asumir encontró irregularidades por todas partes. En varias oportunidades liberaban fondos que luego no se correspondían con la obra en cuestión; policías que estando de servicio en Almudena no se presentaban en su lugar de trabajo, en connivencia con superiores se hacían firmar constancias de ingreso y salida en el libro de guardias; utilizar herramientas o bienes del Complejo para obras particulares de los policías; dudoso destino que tuvo una enorme cantidad de ladrillos (más de 25.000) y otra gran cantidad de fierros, entre otras irregularidades.

“Fueron situaciones que a uno lo pusieron en alerta porque soy policía, y porque jamás en toda mi carrera fui partícipe de ninguna sospecha, de ningún mal manejo de algo”, expresó José Quiroga. Frente al silencio de sus superiores y los organismos internos de la fuerza encargados en velar por la honorabilidad de la Policía provincial, el comisario elaboró un informe donde expuso toda la situación. Conocedor del universo policial, sabía que lo iban a trasladar a otro destino y así fue. Antes, “solicité la intervención de la Auditoría de la Provincia para que tomara conocimiento del caso, que el Órgano Fiscalizador procediera a llamar una auditoría”.

El 6 de enero lo sacaron de Almudena y lo mandaron a la Comisaría 12, luego de estar 45 días en la primera gestión a cargo del Complejo. “El informe que había elaborado dio vueltas y pasó por manos de todos los jefes y coordinadores de la Policía para burlar mi prestigio o bien exponerme ante la situación. Me pregunto, ¿Cuál era el fin de que el informe llegara a manos de todos los jefes?”, dejó el interrogante.

Lo mandaban de una dependencia a otra, como castigo. La misma jefa Norma Morales firmó un documento en el que le negaban la posibilidad de volver al complejo.

Como seis meses después le permitieron volver. Pero no terminaron sus suplicios: tuvo que soportar el comisario que intentaran desmantelar la División Eventos Deportivos, sólo porque estaba él. “Le dije a un general que si tenían que trasladar a alguien ese era yo, pero que no tocara al equipo de Eventos porque estaban comprometidos con investigaciones. No me dieron ni la hora, al poco tiempo fueron trasladados. Mi compañero, Nelson Gerónimo, se contagió con COVID-19 y murió. Un tipo con el que podía hablar horas, reírme y compartir, teníamos un excelente trato. Dejó a un hijo de tres años”, contó.

A partir de entonces José Quiroga se apartó de la fuerza, goza de una larga licencia, y espera el ascenso que le deberían otorgar en los próximos meses para luego renunciar. “Yo a la Policía no vuelvo más”, confesó.