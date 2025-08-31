Policias, entre infidelidades, muerte y abandono: Acoso azul

La fuerza policial atraviesa uno de sus peores momentos: muertes en el seno de la institución, denuncias de abuso de poder y extorsión sexual, desgaste humano y la indiferencia oficial.

La Policía de Salta atraviesa una crisis silenciosa, que en las últimas semanas se hizo imposible de disimular. En Orán, un agente asesinó a su pareja —también integrante de la fuerza— y luego se suicidó, dejando a la institución expuesta en su costado más oscuro: la violencia machista enquistada en la vida interna de los uniformados. Apenas unos días después, en la capital provincial, otro joven policía decidió quitarse la vida.

Dos hechos luctuosos, unidos por un denominador común: la vida personal de los efectivos atravesada por jerarquías, tensiones y un clima de presión permanente. La pregunta que recorre pasillos y guardias es si estos episodios son tragedias aisladas o, más bien, el emergente visible de un sistema corroído desde adentro.

En ambos casos, fuentes internas apuntaron a las condiciones de trabajo, el hostigamiento en las jerarquías y el aislamiento institucional que padecen los agentes. Los informes oficiales, en cambio, se limitaron a despachar los sucesos como cuestiones privadas: superiores que, haciendo abuso de su jerarquía, se habrían involucrado con las parejas de las víctimas.

La sombra de la extorsión sexual

A los hechos más visibles se suma otro costado todavía más incómodo para las autoridades: la circulación de audios y testimonios de mujeres policías que relatan abusos de poder y extorsión sexual a cambio de ascensos o beneficios laborales. Las denuncias ya llegaron al Ministerio Público Fiscal y señalan prácticas sistemáticas en distintas comisarías del interior y el Valle de Lerma.

El escándalo sacude a todo el sector 5, particularmente a la comisaría de Campo Quijano, donde imparte autoridad la coordinadora denunciada por extorsión sexual.

No se trata de rumores sueltos. En varias declaraciones formales, las denunciantes describen mecanismos de disciplinamiento que van desde presiones psicológicas hasta sanciones arbitrarias y traslados repentinos, aplicados como castigo a quienes se resistían. A este entramado se suma la sospecha de fraude en la liquidación de adicionales, un negocio opaco que, según los testimonios, servía también para castigar o premiar.

La gravedad de estas denuncias se multiplica por la condición de las víctimas: mujeres que, en teoría, deberían estar protegidas por la institución y no sometidas a la lógica perversa de sus jefes. La Policía de Salta, que se jacta de desplegar campañas de sensibilización sobre violencia de género hacia la comunidad, convive puertas adentro con un régimen de acoso, chantaje y explotación que mina sus cimientos.

El desgaste invisible

La crisis no se explica solo en los hechos extremos de femicidios, suicidios o abusos denunciados. Detrás late un desgaste estructural: jornadas de trabajo interminables, turnos de más de doce horas, salarios bajos y una ausencia casi total de protocolos de contención psicológica. El personal policial se consume lentamente en un esquema que naturaliza el sacrificio y castiga la vulnerabilidad.

El dato no es menor: los suicidios policiales se repiten con una frecuencia alarmante en los últimos años, y sin embargo la respuesta institucional sigue siendo mínima. El recurso oficial para enfrentar estas muertes suele reducirse a actos de silencio, homenajes protocolares y promesas de futuros programas de acompañamiento que nunca llegan a implementarse con seriedad.

Mientras tanto, el malestar interno se traduce hacia afuera. El policía agotado, presionado o manipulado por sus superiores se convierte en un agente con mayor propensión a la violencia y menor capacidad de prevención. El resultado es una policía más represiva, menos empática y, por ende, más alejada de la comunidad a la que debería servir.

La paradoja es evidente: el desgaste interno no solo destruye vidas dentro de la fuerza, también erosiona la confianza ciudadana en la institución y agudiza la percepción de inseguridad.

El silencio oficial

Ante este panorama, la respuesta del Ministerio de Seguridad parece casi un chiste cruel. Consultado sobre los casos que conmocionaron a la fuerza, el ministro Gaspar Solá Usandivaras ensayó la frase más funcional al inmovilismo: “Está en manos de la Fiscalía, no hay nada que opinar”.

La declaración no fue un error de cálculo, sino un retrato perfecto de la distancia entre la gravedad de la crisis y la liviandad política con la que se la aborda. Mientras los agentes mueren, denuncian abusos o sobreviven en condiciones precarias, la conducción política prefiere refugiarse en la evasiva, como si la gestión de la seguridad pudiera limitarse a derivar responsabilidades.

El contraste es brutal. De un lado, las denuncias de policías por acoso y extorsión, los suicidios de agentes jóvenes, el femicidio de Orán. Del otro, un ministro que apenas anuncia talleres, convenios o capacitaciones simbólicas, sin impacto real en la vida cotidiana de los uniformados.

La brecha entre la retórica institucional y la realidad de la Policía de Salta se ensancha cada día. En medio de esa grieta, lo que queda es una fuerza corroída por dentro y una sociedad que paga las consecuencias de una seguridad gestionada a los tumbos.