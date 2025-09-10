Policía Rural secuestró armas largas en rutas provinciales

Durante operativos en las rutas provinciales 31 y 41, dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Las fiscalías de las áreas correspondientes intervinieron en los casos.

El pasado domingo, la Policía de Salta, a través de las Divisiones de Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal y Rosario de la Frontera, desplegó operativos de control preventivo en las rutas provinciales 31 y 41. Durante estos procedimientos, se logró el secuestro de dos armas de fuego tipo escopeta que eran transportadas en el interior de vehículos.

Tras la inspección exhaustiva de los vehículos, los agentes policiales detectaron la presencia de las armas de fuego, procediendo a la inmediata detención de los conductores.

Los individuos, identificados como dos hombres de 30 y 34 años de edad, fueron puestos a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes a las jurisdicciones de las zonas donde se llevaron a cabo los operativos. Se les imputa el delito de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego, por lo que deberán responder ante la Justicia por sus actos.