Policia Ambiental: Incendios sospechosos en Zona Sur

Se detectaron y sofocaron dos incendios, se investigan los motivos y se llevaron a cabo labores de enfriamiento en el área impactada.

Durante las primeras horas de la tarde de este viernes, la Subsecretaría de Defensa Civil activó su protocolo de emergencia, desplegando a sus brigadistas forestales para intervenir en un importante incendio de pastizales que se desató en la zona sur de la ciudad.

Matías Garrone, quien se desempeña como Director de Operaciones de Defensa Civil y forma parte de la Secretaría de Seguridad, estuvo presente en el lugar para supervisar personalmente el despliegue de los equipos de ataque rápido y las unidades especializadas en la lucha contra el fuego.

La operación se concentró en las inmediaciones del barrio El Retiro y en las cercanías del Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”, puntos críticos donde el fuego amenazaba con propagarse.

Asimismo, participaron activamente personal de la Brigada Forestal, efectivos de Bomberos de la Policía y voluntarios de la agrupación Bomberos Voluntarios “Martín Albarracín”. Gracias a esta labor mancomunada, se logró controlar y extinguir dos focos ígneos principales. Posteriormente, se llevaron a cabo exhaustivas tareas de enfriamiento en los sectores afectados, que lamentablemente alcanzaron una extensión de aproximadamente 40 hectáreas.

Cabe destacar que la alerta inicial que movilizó a todos estos recursos provino de un reporte ciudadano, recibido a través del Sistema de Emergencias 911, lo que subraya la importancia de la colaboración de la comunidad en la prevención y respuesta ante este tipo de incidentes.