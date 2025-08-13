La Cámara Baja dio media sanción a la cesión gratuita de dos inmuebles a la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta. El debate expuso diferencias sobre las prioridades en el uso del patrimonio estatal y la equidad en la asignación de predios.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes, en una sesión marcada por argumentos contrapuestos, el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a donar dos terrenos a la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta, conocida como “Profesionales de La Loma”. La iniciativa, impulsada por los legisladores Luis Mendaña y José Gauffín, obtuvo media sanción y pasó al Senado para su tratamiento. Los inmuebles, ubicados en el ingreso del club, están bajo comodato desde 2006 y 2007, otorgado por veinte años con el compromiso de destinarlos a la ampliación de las instalaciones.

Entre los defensores de la propuesta, Mendaña subrayó que la institución cumplió con todas las condiciones y destacó su trayectoria social y deportiva desde 1966. Gauffín, por su parte, calificó de “mal gusto” insinuar que la donación obedezca a un acuerdo político, y reivindicó el papel de la asociación como “parte de la ciudad” y “hito” en el desarrollo cultural y deportivo. Otros diputados, como Guillermo Durand Cornejo y Jorge Restom, insistieron en que se trata de un caso similar a otros clubes que recibieron inmuebles tras años de comodato, valorando el aporte comunitario del organismo.

Las objeciones llegaron desde quienes consideran que el patrimonio estatal debe destinarse prioritariamente a los sectores más necesitados. Roque Cornejo defendió que la provincia debería vender los terrenos y permitir que la institución los compre con un plan de pagos, mientras que Griselda Galleguillos advirtió que la falta de criterios objetivos para estas donaciones “se presta a favorcitos políticos”. La diputada Mónica Juárez, inicialmente abstencionista y luego voto negativo, recordó que más de 50 clubes capitalinos esperan un predio y que la provincia padece un fuerte déficit habitacional.

En la misma línea, Matías Monteagudo pidió que este tipo de leyes sean “abarcativas” y no centradas en un solo beneficiario, mientras que Soledad Farfán apoyó la labor social de la entidad pero votó en contra por considerar que “las prioridades deben ser para los más vulnerables”. El debate volvió a poner sobre la mesa la tensión entre el reconocimiento a instituciones con larga trayectoria y la necesidad de atender urgencias sociales más acuciantes, un dilema que promete reavivarse cuando el proyecto llegue al Senado.