Entrevista a Emilio Vera, Director teatral.El guionista y director de cine y teatro, habla sobre la segunda presentación de “Poética”, una obra que conecta la poesía de Storni con el despliegue visual. Se presentará en Tartagal el 25 y 26 de noviembre.

Por Mario Flores

¿Por qué “Poética”? ¿Cuál es el principio fundamental que une esta obra teatral con el imaginario poético?

Poética es el resultado de una exploración de los poemarios de Alfonsina Storni. Se estructura en tres poemas de mi autoría: Regreso, Sed y Luz, que dialogan con tres escritos de Storni: Voy a dormir, Dolor y La inquietud del rosal. Están escritos en estrofas de tres versos que en conjunción con la interpretación de la actriz generan un ritmo propio para la puesta en escena, resultado de la búsqueda en los espacios de ensayo/laboratorio. El nombre Poética proviene del tratado de Aristóteles, “La Poética”, que hace referencia a la ficcionalidad y el rol del actor/actriz en nuestra sociedad; el artista, el poeta, como conducto de nuestras pasiones y virtudes, la catarsis, constituyendo al personaje ficcional en un “reflejo de nosotros”, permitiendo que esta figura ponga en riesgo cuestiones que en nuestra vida cotidiana no pondríamos. La figura del “doble” (dos elementos/personajes que se presentan cómo opuestos: héroe/villano, protagonista/antagonista; que simbolizan la dualidad de la identidad, uno posee lo que el otro carece) es el eje que atraviesa toda la escena; aquí, esta figura aparece de diversas maneras y muta a medida que el personaje transita sus propias palabras, a veces como un antagonista amado y otras como fuerza desconocida. La dualidad mujer/poetisa, poetisa/actriz también nos permite ponernos en perspectiva y plantearnos en qué dimensión juega la actriz que está actuando, el espectador que especta, el director que dirige, etc. y junto a lo rituálico (el hacer de quien acompaña en escena que interviene en diferentes momentos de la obra) invita a mirar y mirarnos.

Es la segunda vez que se realiza esta muestra, que también tuvo dos funciones. ¿Cuáles fueron los resultados de ese experimento y qué modificaciones se implementaron para estas próximas funciones?

Así es, el estreno fue en septiembre con dos funciones. Hemos dialogado luego con algunos/as espectadores/as para conocer la experiencia de ellos/as en relación a Poética y nos encontramos con observaciones tanto de índole técnica como apreciativa. Las primeras nos permitieron tomar decisiones en cuanto a cómo ir reorganizando el espacio, la sonoridad, la relación con el público, propio de toda transformación que forma parte del proceso creativo teatral (la obra seguirá transformándose, eso es necesario); mientras que las segundas abordaban experiencias más personales que nos permiten leer que quien espectó construyó su propia trama y/o se permitió un atravesamiento más perceptivo/sensitivo.

Al trabajar con un elenco protagónico (solamente la actriz principal más la intervención de un personaje secundario) en un salón privado, ¿cómo es el proceso de construcción de lo dialógico y lo visual? ¿Qué se busca instalar en vivo para el público?



El salón elegido para montar la obra es el salón 13 de Diciembre del Hotel Pórtico Norte (al ingreso de la ciudad de Tartagal). En este espacio íntimo construimos una triangularidad de elementos (objetos escénicos, disposición del público, recursos técnicos) que interactúan con la actriz, Belen Romero Lavado, en dos frentes que permiten observar la obra, constituyendo así un pequeño, aislado y solitario rincón en el que podemos explorar sensaciones. En cuanto al proceso, trabajamos construyendo textualidades (dramaturgias) desde el libreto, el espacio, la técnica (luz y sonido) y el trabajo actoral. El entramado de estas textualidades da como resultado la propuesta que llevamos al público, y este genera finalmente su lectura (tramas, sensaciones, etc), y ese es nuestro objetivo, la posibilidad de construir lecturas.

¿La escritura de la obra y su guión cómo surgieron?

Surgió de un ensayo fallido. Hubo un gran corte de luz a nivel general en el departamento y junto a Belén estábamos reunidos para el ensayo de otra obra de teatro. El ensayo se canceló pero se hizo la luz y nos propusimos encarar un proyecto entre ambos. Ella quería actuar y yo escribir. En esos momentos me encontraba leyendo poesía de autores nacionales y locales. En esa búsqueda me encontré con tres poemas de Alfonsina que me gustaron mucho y por mi afán de darle narrativa a todo, no pude resistirme e imaginar qué pasaría si dialogara desde esos tres escritos y la imagen de ella perdiéndose en el mar. Así surge Poética, un descenso a lo profundo y un ascenso a lo trascendental.

¿Cómo se cotiza actualmente el trabajo teatral independiente y qué análisis del acompañamiento del público podés hacer? ¿Qué expectativas tienen sobre esta nueva edición?

Actualmente, y no sólo en relación a Poética, sino también por otras participaciones que tuve en la escena teatral local, el teatro independiente tiene un público cautivo que es reducido, pero que se busca ampliar generando espacios, más propuestas y pensando en articularlas con instituciones y organismos públicos y privados. Los costos de las entradas quedan rezagados frente a la inflación, y la inestabilidad económica del país hace difícil la continuidad por los gastos que implica la producción. Vivimos exclusivamente de ese público cautivo que va a ver teatro por gusto o por apoyar, pero es desafío de todos los elencos locales formar espectadores para que podamos sostener la actividad, sobre todo luego de este gran puntapié que hemos dado este año en el que tuvimos por primera vez representación en la Fiesta Provincial de Teatro. Por lo pronto estas son las dos últimas funciones de Poética del año y serán el sábado 25 (22:00 hs.) y domingo 26 (21:00 hs.) de noviembre. Se vienen grandes cambios en los próximos meses y deberemos estar atentos analizando la situación del sector para tomar las mejores decisiones y medidas que nos permitan seguir haciendo teatro.