Judas I

Una fotografía tomada en una confitería develó el encuentro entre el intendente de Pichanal Julio Jalit, y candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey. Como suele ocurrir en las arenas políticas, las avivadas se encuentran a la orden del día. El ex despachante de surtidor, devenido en millonario gracias a los dineros municipales en su gestión pasada, no deja de agradecer al ex gobernador un enriquecimiento que se calculó hace diez años en 500 milllones según lo afirma el diario El Tribuno.

La reunión preanuncia la traición de este alcalde a la lista del frente saencista, mancha que podría expandirse en el departamento de Orán por el estrecho vínculo de Jalit con Marcelo Lara Gros, padre del intendente de la capital departamental. Todos declaran en público que son fieles al gobierno provincial y, por lo bajo, esperan disimular sin problemas la deslealtad. Ni siquiera en tiempos del Milagro Jalit y sus amigos dejan de pecar.

Fajador fajado

No son pocos los comentarios de que un intendente del norte, que se encontraba en pareja con una cantante, habría recibido una represalia luego de que se decidiera a dirimir discusiones de pareja de manera violenta. Las versiones afirman que luego del altercado con unos muchachos furiosos, la joven autoridad habría ingresado a un sanatorio capitalino a fin de que le soldaran la mandíbula, que había quedado floja a fuerza de golpes.

La desavenencia se habría originado por supuestas infidelidades que, para más condimento, vinculan a un tercero que por su condición compromete demasiado a la figura pública. Enterado el progenitor del ataque a su bella sirena habría activado algunos contactos que fueron con decisión a buscarlo a su casa. Las calurosas tierras fronterizas no dejan de asombrar con sus noticias.

Judas II

Otro que se decidió por abandonar las huestes saencistas en medio del proceso que lleva a las elecciones del próximo 26 de Octubre, es Rogelio Nerón, el intendente de Santa Victoria Este que representa una importante porción de aborígenes de la zona y colonizador de una parte del castigado departamento Rivadavia. El titular del ejecutivo municipal en donde residen más pobres que en Tanzania, se sacó una sugestiva foto con Sergio “El Oso” Leavy y blanqueó que trabajará para su lista. Por lo visto, no lo convence trabajar para Flavia Royón ni Bernardo Biella y podría tronarle el escarmiento.

Prendida fuego

La candidata libertaria a senadora nacional por Salta Emilia Orozco parece caminar por un sendero poco amistoso partiendo de críticas de sectores de La Libertad Avanza, de kirchneristas y de los políticos salteños en general. El que siembra vientos cosecha tempestades dice el dicho y la rosarina que motean de “Paquita de Olmedo y Martín Menem” ya tiene fama de abusadora de viáticos y cuasi ñoqui en la Cámara de Diputados de la Nación luego de pasar un año sin llamar a reunión de la Comisión de la Libertad de Expresión.

El que también se queja por abajo y a escondidas es Gonzalo Guzmán Coraita que cada día ver peligrar la posibilidad de ingresar a la Cámara Alta porque se empequeñecen las posibilidades del triunfo.

Contra la Corriente

Un importante operativo desplegó un sindicalista que se jacta de permanecer durante décadas en el gremio de empleados del Concejo Deliberante de Salta. En el recinto donde se reproducen escándalos varios los miércoles, esta vez la función estuvo protagonizada por Luis Rodríguez, que desde los ’80 que no ha dejado de mamar la teta del estado municipal o sea no deja de ser oficialista sí los gobiernos cambian. Cómplice del deterioro institucional en el que se encuentra el órgano deliberativo, ha logrado un notorio crecimiento patrimonial junto a un grupo de fieles adherentes que no le hace asco a familiares y amigas. Al fin y al cabo, el bienestar general debe empezar por alguien y él lo ha entendido muy bien a la hora de beneficiar a familiares y cercanos.

Dada la importancia del acto, estuvieron presentes el Gobernador y el intendente Emiliano Durand, legisladores provinciales que aprovecharon la oportunidad para sacarse una foto, Secretarios de Estado y el presidente del cuerpo que muestra un nuevo sembradío capilar que paga con esfuerzo -supuestamente- con su pequeña dieta. Los afiliados de planta permanente le agradecen con pasión altos sueldos que los de agrupamientos políticos miran con envidia, y los funcionarios de turno el disimulo para con el abuso de la caja pública. Mientras algunos de los “Gordos” que dominaron la arena sindical nacional desde la era de la “burocracia sindical” iniciaron su tránsito al exilio, en Salta Rodríguez demuestra que se puede eludir la jubilación y que la voracidad no encuentra límites en la edad jubilatoria.