Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan…

Miguel enamorado El ex intendente, ex vicegobernador y actual candidato a concejal Miguel Tiza anda abocado de lleno a la campaña electoral para las elecciones del próximo 15 de agosto. Sin embargo, esta semana se tomó un respiro para dedicarle unas palabras a su esposa, acompañadas de un video en que se ve a la pareja en distintas etapas de la época en que convivían.

Querida Eli: Decía Neruda y, en él, te digo: Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,/ te amo directamente sin problemas ni orgullo:/ así te amo porque no sé amar de otra manera,/ sino así de este modo en que no soy ni eres, / tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,/ tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo como siempre, más que nunca!❤️

Semejante expresión de amor recabó sin dudas un sinfín de visualizaciones de parte de sus seguidores, pero… Resulta ser que la aludida, no solo no le comentó la misiva con alguna retribución a tanta miel, sino que el pobre Miguel no aplicó ni para un Me gusta de parte de su amada.

Para consuelo del hombre de la campera roja, desafortunado en el amor, afortunado en su propósito electoral, dicen que las encuestas lo muestran entre los preferidos para el Concejo Deliberante, los empleados municipales lo quieren de vuelta en el CCM, y los históricos dirigentes barriales trabajan para su regreso. Puede que esta vez se le de.

Ni para los mandados!

Los que lo conocen, manifiestan que el gobernador Gustavo Sáenz se ocupó de no ocultar su enojo al enterarse del fallo de la Justicia Federal que habilitaba al sector kirchnerista salteño a usar el nombre Frente de Todos, en desmedro del PJ salteño y sus partidos satélites.

Los que fueron objeto de la irritación del mandatario fueron precisamente los vacunados vip Pablo Outes y Antonio Hucena a quienes había encomendado las “negociaciones” para llegar a un acuerdo que finalmente no se plasmó. Luego le habían manifestado al Gober que se quede tranquilo y duerma sin frazada porque la situación estaba controlada y que le iban a hacer pito catalán a los osistas (Leavy) quedándose con el nombre que históricamente le pertenece al sector opositor. Por supuesto, nada de esto pasó y ambos dirigentes sufrieron una fuerte reprimenda. “A mi me van a venir a vender espejitos de colores”- dicen que se escuchaba en un frío atardecer en Finca Las Costas.

Salta Saravia

Al dirigente del Frente Grande Diego Saravia Alía, se lo vio manifestarse muy enojado contra una web fantasma puesta al servicio municipal, que lleva como destacado a Juan Romero, el hermano de la intendenta. No es ajeno al conocimiento publico las buenas migas logradas entre la alcaldesa y el matrimonio Ares- Quilodrán que parece ser, también le tiene reservado el sitio web para el destaque. Precisamente en una nota se “informa” que “En un guiño a la candidatura de Pamela Ares, el Frente Grande bajó a su candidato a senador, Luis Caro”. De inmediato Diego Saravia intentó salir a replicar, pero se dio con que no tiene a quién reclamar la información ya que el sitio, no tiene dueño, no permite comentarios, y sigue diciendo lo que quiere. “Lo que dice es mentira, pura fantasía, nunca sucedió. Nuestro candidato es Marcos Navarra que mide 6 veces más que Pamela…” Enfurecido el dirigente se preguntó: ¿de quien es el medio con pauta municipal? Será cuestión de apersonarse al CCM amparado en la ley de acceso a la información pública, y de paso saber para dónde y cuánto es el dinero proveniente del municipio que destina Titi Romero, para intentar afianzar a sus candidatos.

Se rasca