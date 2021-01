Sucedió en General Güemes. Las víctimas resultaron seriamente lesionadas.

Tres mujeres que caminaban por la ciclovía que une El Bordo-General Güemes, sobre ruta N° 11, fueron embestidas desde atrás y resultaron con lesiones de consideración. Fueron identificadas según El Tribuno como Rosana Rodríguez, Lucrecia Rodríguez y Patricia Lamas.

Una de las mujeres, Lucrecia Rodríguez, se encuentra hospitalizada en Salta con fractura expuesta. En tanto, Rosana tiene fractura de costilla.

René Díaz, esposo de Rosana Rodríguez contó por Somos Salta que en el vehículo que las embistió viajaba una pareja y que quien conducía era una mujer policía.

«Era conducido por una policía, testigos dicen que eran dos personas. Me avisó una vecina. La policía no me dejaba acercar ni me brindaba información. Hay rumores que venían discutiendo los que venían en el auto», indicó en su testimonio.

El hombre pide que a quien haya visto el accidente le aporte datos.