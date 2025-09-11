La Unidad Fiscal de Salta solicitó penas de entre 6 y 12 años de prisión para funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares involucrados en una asociación ilícita destinada a la comercialización de estupefacientes y exacciones ilegales dentro de la cárcel.

El cierre de los alegatos estuvo a cargo del procurador general Pedro García Castiella, quien subrayó la gravedad institucional del caso, la violación sistemática de derechos humanos dentro de la Unidad Carcelaria 1 y la transformación del penal en un verdadero «quiosco» por parte de los imputados.



Fiscalía: un sistema criminal organizado dentro del penal

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio destacó que las pruebas reunidas durante el juicio muestran que los hechos no fueron aislados, sino parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo.

Según la Unidad Fiscal, los imputados:

Comercializaban estupefacientes dentro del penal aprovechando la vulnerabilidad de los internos.

Cometían exacciones ilegales para beneficio económico propio.

Operaban de manera sistemática al margen de la normativa penitenciaria.

La fiscal subrayó que los acusados “transformaron la institución en un espacio de negocios ilícitos, vulnerando derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

Roles de los imputados

El Ministerio Público Fiscal señaló a Sergio Moya y Francisco Bisceglia como figuras centrales del esquema delictivo, mientras que otros funcionarios, como Rubén Guaymás, José Luis Alarcón y Manuel Méndez, tuvieron roles específicos en la distribución de estupefacientes y coordinación de exacciones ilegales.

Además, se describieron prácticas habituales de corrupción, como ingreso indebido de alimentos y bienes, que inicialmente parecían incidentes aislados, pero que la investigación confirmó como parte de un patrón permanente y organizado.



Gravedad institucional y derechos humanos

El procurador general Pedro García Castiella remarcó que la corrupción afecta directamente la confiabilidad del sistema penitenciario y la progresividad de las penas. Recordó que el Estado es responsable de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, tal como establece la Convención Americana de Derechos Humanos y las Reglas de Basilea.

García Castiella enfatizó que los imputados decidían “quién la pasaba bien y quién no; quién era violado y quién no; burlando todo el esfuerzo del Estado”, convirtiendo la cárcel en un espacio de corrupción y violencia.



Penas solicitadas

La Fiscalía pidió condenas que van de 1 año a 12 años de prisión efectiva según la participación de cada imputado en los delitos de:



Comercialización de estupefacientes agravada



Exacciones ilegales agravadas (concusión)



Miembros de asociación ilícita



Entre las penas más altas se destacan:



Francisco Arturo Bisceglia: 12 años



Sergio Faustino Moya: 11 años y 8 meses



Manuel Méndez: 9 años y 6 meses



José Luis Alarcón: 9 años



En total, la Fiscalía pidió sanciones para 16 personas, mientras que la acusación contra Josue Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño fue retirada, y Andrea Abigail Alba recibió pena menor por tenencia simple de estupefacientes.

Próximos pasos

El juicio continuará con la determinación final de las penas por parte del tribunal, tras analizar los alegatos y la evidencia presentada por la Fiscalía. La causa sienta un precedente histórico en la lucha contra la corrupción penitenciaria y pone de relieve la necesidad de reforzar la supervisión y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en Salta.