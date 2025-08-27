La Cámara baja provincial aprobó una declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a impulsar la emergencia vial en todo el país y exigir al Gobierno Nacional la continuidad de las obras sobre la red vial, especialmente en los tramos estratégicos de la provincia. El planteo obtuvo el respaldo unánime del cuerpo.

La iniciativa, impulsada por los diputados Germán Rallé y Daniel Segura junto al senador Enrique Cornejo, reclama que se asegure la construcción, conservación y mejoramiento de las rutas nacionales. El proyecto también apunta a garantizar la ejecución de obras ya iniciadas y el comienzo de las que fueron acordadas entre Nación y Provincia en junio de 2024, muchas de las cuales se encuentran demoradas o paralizadas.

En el debate, Rallé subrayó que la declaración de emergencia vial es “urgente y necesaria” para proteger vidas y reducir los costos de transporte que afectan a las economías regionales. Señaló que el mal estado de las rutas incrementa la siniestralidad, con decenas de víctimas registradas en lo que va del año, y advirtió que la desinversión en infraestructura debilita la integración territorial y profundiza las desigualdades.

Por su parte, la diputada Socorro Villamayor enfatizó que los legisladores nacionales deben priorizar las demandas de Salta, recordando que obras clave como tramos de la Ruta Nacional 51 y sectores de la Ruta 40 llevan más de un año paralizados. A esto se suman retrasos en los pagos de trabajos ya ejecutados, lo que impacta en la producción, la conectividad y la seguridad vial de la provincia.

Segura, en tanto, remarcó la preocupación por la paralización de proyectos viales estratégicos en el sur provincial, como la RN 9/34, que quedaron inconclusos tras la retirada de contratistas. Advirtió que la falta de inversión nacional no solo afecta a la infraestructura, sino que repercute en otras áreas esenciales como la salud y la educación, reforzando el reclamo de un abordaje urgente para revertir la situación.