Un control de Gendarmería en Las Lajitas destapó en 2023 un cargamento de 21 kilos de cocaína y marihuana que viajaba oculto en mochilas. La Justicia confirmó ahora la condena a cinco años y ocho meses de prisión contra Juan Manuel Mateos, acusado de manejar el auto que abría camino a los narcos.

La tarde del 9 de noviembre de 2023, la ruta provincial 30, a la altura de Las Lajitas, se convirtió en escenario de una persecución cinematográfica. Gendarmes apostados en un control vehicular hicieron señas para detener un Ford Focus, pero el conductor pisó el acelerador e intentó escapar. En el interior, ocultas en mochilas, viajaban 21 kilos de cocaína y marihuana.

El intento de fuga terminó en un camino lateral del paraje Coronel Olleros. Tras varios kilómetros de huida, las sirenas, las luces y la presión de los uniformados lograron lo inevitable: el rodado fue interceptado y su conductor reducido. Así se desbarataba el primer eslabón de una maniobra de tráfico que había comenzado en Orán y tenía destino final en Buenos Aires.

Pero el procedimiento no cerraba ahí. Con el avance de la investigación, los fiscales del distrito Salta detectaron que el cargamento no viajaba solo: lo precedían autos “punteros”, vehículos que circulaban adelante para advertir sobre la presencia de fuerzas de seguridad en la ruta. Uno de esos conductores era Juan Manuel Mateos, un comerciante que, a simple vista, llevaba una vida normal.

La fiscalía reconstruyó su papel con minuciosidad. Cámaras de seguridad, peritajes telefónicos, registros de tránsito y hasta pasajes aéreos mostraron cómo Mateos había comprado un Toyota Corolla en Santa Fe, lo registró a su nombre y lo usó luego para viajar a Salta y abrir camino al narco-Ford Focus. Sus mensajes con el transportista y su aparición en cámaras del 911 sellaron la sospecha.

El 20 de septiembre de 2024, Mateos fue detenido. Ya en juicio, los fiscales presentaron seis pruebas clave que confirmaron que no se trataba de un mero acompañante, sino de un engranaje estratégico en el traslado de la droga. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión como coautor del transporte de estupefacientes.

Su defensa intentó todo: habló de violaciones a garantías constitucionales, de nulidad del proceso y de una supuesta falta de pruebas directas que lo vincularan con el cargamento. Incluso pidió la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Pero nada prosperó.

La Cámara Federal de Casación Penal fue contundente. En un fallo unánime, sus jueces confirmaron la condena y destacaron el “plus investigativo” de la fiscalía, que no se conformó con atrapar al chofer del cargamento y fue tras quienes daban las órdenes. Para la Justicia, Mateos fue mucho más que un comerciante: fue el ojo que abrió camino para que la droga atravesara la provincia. Esta vez, sin embargo, el plan terminó en fuga frustrada, mochilas secuestradas y una condena firme.