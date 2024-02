Notas de la periodista Gabriela Hernandez fueron tomadas como prueba contra los acusados.

Esta mañana se inició el juicio contra los integrantes de La Cámpora Salta a raíz de distintos delitos en los que se incluye la retención de un porcentaje de los sueldos de empleados públicos.

El juicio se realiza contra Verónica Molina, ex directora del PAMI Salta y Marcos Vera, ex jefe de ANSES Udai sur sede Salta, a estos se le suman dos empleados del PAMI: Gustavo Emilio Gerónimo, excoordinador del Modelo de Atención Personalizada,Diego Jesús Albornoz, ex coordinador Ejecutivo y el ex concejal Fernando Ruarte. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2, sito en Av. Francisco de Gurruchaga 297 de la Ciudad de Salta y de forma virtual para facilitar declaraciónes de testigos.

Jurado

Juez: Domingo Batule

Presidente: Gabriela Catalano, Abelardo Barbus.

Fiscal Federal: Ricardo Toranzos quién imputó a los acusados por los delitos de malversación de fondos públicos y exacciones ilegales

Durante la audiencia de hoy la periodista Gabriela Hernandez declaró como testigo y brindó testimonio de su labor periodistico e investigativo en torno a denuncias públicas de las damnificadas.

La investigación surgió el 26 de marzo de 2021, en este sentido dos notas redactadas en Cuarto Poder fueron tomadas como prueba ya que recolectan testimonios, capturas de pantalla y audio útiles para la causa.

Las notas:

Por otro lado una persona, con identidad reservada, presentó capturas de pantalla y audios de WhatsApp en los que tanto Vera como Molina exigían a ciertos trabajadores, que habían ingresado a distintos puestos, durante su gestión, el cobro de un porcentaje del sueldo de alrededor el 20%, en compensación por sus designaciones, las cuales eran conseguidas por la organización política “La Cámpora”, cabe aclarar que todos los acusados pertenecen a esta agrupación nacional.

Cargos: concusión agravada, malversación de caudales y peculado-