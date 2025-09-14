Peras al olmo

ALEJANDRO SARAVIA

Tras las elecciones provinciales en Buenos Aires del pasado domingo, en las que apareciera como derrotado el gobierno nacional por haber sido quien imprudentemente las nacionalizara, todos los interesados en lo que sucede en nuestro país, de adentro y de afuera, tratan de entender no tanto lo que pasó sino lo que va a pasar como consecuencia de las mismas. Es decir, la preocupación no está tanto centrada en el motivo de ese resultado sino en las consecuencias del mismo, qué efectos tendrá.

En la procura de buscar algún sentido y con ello poder proyectar de alguna manera las ulterioridades que habrá de tener ese episodio, creemos importante procurar mirar y analizar algunos ribetes de los protagonistas. En cualquier país normal si un funcionario público se ve involucrado en actos de corrupción se lo separa del cargo. Es lo que sucedió con la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, quien, junto con su asesor principal, Eduardo “Lule” Menem y el primo de éste, Martín Menem, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, se vieron comprometidos en uno de esos episodios. En lugar de separar a los funcionarios comprometidos en las coimas mencionadas, se separó al que puso en conocimiento público las mismas, es decir, a quien fuera en definitiva grabado hablando de ellas en circunstancias aún no esclarecidas.

Está tan claro que este no es un país normal, que el propio presidente de la Nación llama a ese funcionario involucrado en las supuestas coimas “El Jefe”, reconociendo su preeminencia sobre él mismo, que es, supuestamente, la cabeza de la administración nacional. Y eso sin entrar en los detalles asumidos por los propios protagonistas de este singular dueto en cuanto a que, en su propia autopercepción, uno es reencarnación de Moisés y el otro de Aarón, hermano y vocero de Moisés, interjuego en el que el supuesto “Moisés” es la subalterna administrativa y Aarón, simple vocero, es quien funge como primer mandatario nacional. Al menos raro.

Todo esto sin profundizar mucho en un terreno recurrentemente visitado por un periodista y también médico, Nelson Castro, que suele referirse al padecimiento que sufren aquellos que acceden a puestos de poder y se transforman cuando llegan a los mismos. Se suele denominar ese padecimiento con un nombre griego, Síndrome de Hubris o Hybris, palabra que significa orgullo, presunción o arrogancia, y que en criollo denominamos mareos producidos precisamente por el poder.

Todo esto se complica un tanto más si atendemos a que Javier Milei ya padecía un singular desequilibrio mucho antes de ponerse a tiro del síndrome de Hubris como presidente de un país. Es decir, se trata de alguien con un desequilibrio potenciado, un desequilibrio al cuadrado.

Todo lo dicho hasta acá es sólo para tratar de comprender de qué modo deberíamos tratar de vislumbrar los efectos que habrá de tener la derrota sufrida el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires por este singular conjunto humano que gobierna nuestro país, al que tantas veces comparamos con “La Armada Brancaleone”,

La reacción del gobierno nacional hasta ahora fue acomodar la interna que tiene en el triángulo de hierro. Para ello crearon una comisión para que en ella se diluya esa interna y lograr que, en esa sumatoria de personas, se la pueda disimular. Es decir, no se hizo nada o en todo caso se complicó aún más la cuestión porque se puso de manifiesto lo que todos sospechábamos: no hay piezas de recambio porque todos los posibles son aún peores de los que están, o bien, lo que es aún más grave, que quien está funcionalmente destinado a ordenar este desorden no está en condiciones de hacerlo porque no cuenta con la autoridad para imponerse a los que lo crearon. Me refiero concretamente a que Javier Milei no puede imponerse sobre su hermana-secretaria, Karina Milei, pero tampoco sobre su asesor principal, Santiago Caputo. Al enfrentarse a su propia impotencia va a proceder como siempre lo hizo en esas circunstancias: a los gritos y a los mandobles frente a los que siente inferiores o bien más débiles, que son otros que su hermana y su asesor.

Y aquí entran a jugar otros protagonistas que están llamados a desempeñar un rol fundamental o bien a diluirse en manifestaciones bizarras de despecho. Según lo que hagan serán lo uno o lo otro. Es decir, protagonistas o simples llorones. En los días venideros se van a desarrollar negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores de provincia, mas, en ese contexto, y tras la derrota del domingo pasado, el gobierno nacional está golpeado, de modo que los vetos de estos días es un simulacro de fortaleza en su debilidad. El juego de simulación, sin embargo es más complejo ya que el equilibrio fiscal que permanentemente invoca ha pasado de ser la clave de bóveda de su guerra cultural, a ser una pieza de una campaña electoral manejada por “El Jefe” y su troupe. Hay una sutil desnaturalización del mandato electoral del 2023. Por eso es que se corre el riesgo de que todo el esfuerzo hecho por la sociedad sea en vano. Por la sencilla razón de que en ese trastocamiento del mandato se pierda todo. Lo de ahora es un “plan platita” a su manera.

El veto a las tres leyes producido en un contexto de debilidad tiene ese sentido. Significa colocar a los que se opongan a esos vetos en la situación de aquellos que sólo quieren volver al pasado inmediato, en el que los que gobernaban sólo sabían incrementar el gasto público sin que el Estado mejore sus prestaciones esenciales. Eso, en definitiva, fue el kirchnerismo. Una forma de desnaturalización del Estado en nombre, paradójicamente, del mismo Estado. En esa brecha se coló Milei y su motosierra.

Tanto gobernar como la tarea política en general, consiste, como decía Fernando Enrique Cardoso, en explicar, convencer En efecto, los gobernadores de provincia en conjunto, deberían contraponer al modelo destructivo que actualmente gobierna el modelo de un país productivo, no de mera especulación financiera como el actual, sino exportador, moderno, y esencialmente pivoteado sobre un Estado eficiente, ágil, diferenciado del mastodonte a que el populismo llevó al actual, caracterizado por su ineficiencia, su corrupción -la que continúa, como quedó demostrado por las coimas de las grabaciones del 3%- y fundamentalmente, para un país en que quepamos todos no tan solo unos cuantos privilegiados.

La tarea política consiste, entonces, en explicar, como decía Cardoso, convencer, persuadir, no en putear o carajear. Para ello no sirvieron los de antes pero tampoco los de ahora. Esperar algo virtuoso de esta gente es, como ya se sabe, pedir peras al olmo.