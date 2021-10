Mientras en el gobierno se afanan y se ufanan de armar operaciones con cualquiera que pueda asomar la cabeza, la carrera al 2023 se largó mucho antes de lo que se pensaba

Es que no solamente las encuestas sino el humor social, empezaron a cambiar abruptamente.

El viejo bisonte del Partido Intransigente Oscar Alende, solía decir que la política es como el viento, en un momento cambia de dirección y donde antes hacía calor se vuelve frío. Parece que el enorme carisma de Gustavo ya no alcanza. Las baladas de Sandro de América tampoco. Menos le alcanza a la Titi y su ciudad caótica. Pareciera que podría surgir de un momento para otro algún emergente, que cause más de un dolor de cabeza en un panorama confuso, violento y escaso de recursos. Un ministro no tan cercano a Sáenz, se lamenta de que Gustavo no termine de definir cómo jugará nacionalmente. Otros lo critican a ese ministro, porque dicen que es el estilo que ha Gustavo lo hizo ganar elecciones: un día con uno, otro día con otro.

Sucede que en función de gobierno, los errores no forzados empiezan aparecer como hormigas pateadas. Y lo que es peor, la tozudez del gobernador de no sacarse de encima algunos «aparatos» que no funcionan ni con enchufe de 220. Otro saencista desencantado dice que a Sergio Berni lo quieren echar como Ministro de Seguridad bonaerense, porque en una semana tuvo tres fiambres, es decir tres muertos ¿Cuántos tuvimos acá? Tal como lo dijimos en este medio 11 crímenes en tan solo 20 días. Las explicaciones del negacionista coronel Pulleiro son mucho peor que si se mantuviera callado: horribles y rídículas. En tanto Ricardo “me escondo por las dudas“ Villada es el grumete encargado de mantener el fuego de la intriga vivo al capitán Sáenz.

Otro funcionario que aborrece al Ministro de cuatro carteras (gobierno, justicia, trabajo y derechos humanos) a quien lo quiere oír, grita que el “cuatro carteras” para lo único que sirve es para llevar puteríos, porque soluciones o planes, ni uno. A la lista se agregan varios, pero esos dos son los emblemas de una percepción generalizada convertida en frustración, que esperaba un cambio de rumbo y de gabinete después del 15 de agosto. Aniversario local del gran bonete ¿Yo gané señor? No señor contestan. Gana Salta debió mascullar su derrota con Unidos con Salta en las elecciones provinciales. En las PASO, Unidos con Salta, debió rumiar la derrota ante la dupla Emiliano –Pamelachu, más el profesor Jirafales Zapata y Volante por Derecha Liendo. Guillermo, no fue Durand, ni Cornejo. Encima anda mortificado porque Juan Romero está caliente con él, porque le saca votos a Jirafales.

El saencismo había logrado algo extraordinario en 2019 que fue destronar a todas las vacas sagradas de la corrupción enquistadas en el poder desde hacía años. Casos de Embarcación, Pichanal y Urundel, a modo de ejemplo. Por eso nadie se explica, qué sale de las mentes febriles del laboratorio dirigencial montado entre el Loro Outes y Antonio “El Ñoño” Hucena, cuando se les ocurrió salir a buscar por toda la provincia a cada uno de los dirigentes que casualmente acumulan varias causas penales en su haber. El colmo del escándalo fue la entrevista, anticipada por Cuarto Poder, entre el Loro y el destituido narcoalcalde de Salvador Maza, Rubén Méndez a la hora de la siesta de este viernes a horas de que la sociedad salteña mostrara su indignación frente a semejante muestrario de automóviles de alta gama y innumerable cantidad de fajos de dólares y distintas monedas que el alcalde tenía en su poder. Y eso que los pociteños dicen que Yacuiba tiene guardado como el triple.

¿De que joraca tenían que hablar esos dos si fue tan grande el enojo grandbourguiano con los allanamientos a Méndez, que hasta llegaron a decir que se trataba de un complot orquestado contra Sáenz? Con esta recepción del número 3º del Grand Bourg, solo lograron instalar la pregunta: ¿Méndez es Sáenz? Sergio Massa le hubiese aconsejado, fiel a su cintura de contigo a la distancia, el alejarse rápidamente de semejante esperpento. .

La Corte de Justicia también aporta a la protección del “Carancho” Méndez. Hace dos años le sacó una medida cautelar después de que fue destituido. Es el calor «catalanista» de protección dicen, con alguna sorna. Sin embargo, dentro de la propia Corte había malestar y preocupación de salir a proteger a un impresentable de esas características, más parecido a un personaje de Ciudad Juárez que del pueblo argentino, dijo algún poeta de cuarta. Junto con eso, se inició el proceso de sucesión dentro del tribunal. En pleno conocimiento de que está asegurada en la Constituyente, donde Pamelachu dijo que todo debería salir con consenso, o sale igual (frase un poquito ambigua). Entonces han empezado a prender velas dando por finalizado el largo y pesado ciclo catalanista para ungir al nuevo rey o reina. El cetro tan ansiado podría ser colocado en la testa de Fabián Vittar o de Teresa Ovejero. Todo queda a decisión de Gustavo, para no afectar la división de poderes.

O sea. ¿Todo este combo servirá para retener la corona de los pesos moscas en 2023?