Patrulla Ambiental multó a un hombre por prender fuego un descampado

El director, Juan Pablo Farfán, confirmó la infracción, destacando la presencia de materiales altamente inflamables como malezas secas, plásticos y neumáticos. La rápida intervención evitó que el fuego se propagara.

Gracias a la rápida respuesta de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta, ante una denuncia realizada por vecinos del asentamiento La Laguna, ubicado en la zona sudeste de la ciudad, se logró detener un incendio intencional en un terreno baldío. El incidente, que involucraba la quema de pastizales y una considerable cantidad de residuos, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si no se hubiera intervenido a tiempo.

El director de la Patrulla Ambiental, Juan Pablo Farfán, explicó que al llegar al lugar encontraron a un hombre in fraganti, generando un foco ígneo en medio de un entorno altamente inflamable.

El terreno estaba cubierto de malezas secas, basura orgánica, plásticos y neumáticos, materiales que representan un riesgo significativo de propagación de incendios. Farfán destacó la importancia de la pronta actuación de su equipo, que permitió controlar la situación y evitar un desastre mayor. Consecuentemente, el individuo responsable fue multado por la quema indebida de pastizales.

La Municipalidad reitera la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de incendios. Por ello, se insta a los vecinos a denunciar cualquier actividad sospechosa o situación que pueda generar un riesgo de incendio, contactando al 147 o utilizando la aplicación móvil Muni Salta.