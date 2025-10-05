Pasta o pollo

ALEJANDRO SARAVIA

¿Recuerdan cuando Cristina Fernández se hacía llevar todos los días los diarios de Buenos Aires a Santa Cruz porque no le gustaba, como buena analógica, leer los diarios digitalmente?¿Qué diferencia tiene eso con las noticias que narran que Javier Milei usó tres aviones del Estado Nacional para trasladarse a Tierra del Fuego con el objetivo exclusivo de realizar actos de campaña política y, para peor, tuvo que suspender una caminata por Ushuaia por falta de gente y, los pocos que estaban, lo reputeaban? El presidente que dijo que lucharía contra la casta usó todo el aparato del Estado para su propia campaña.

Este gobierno, supuestamente anticasta y limpito como un niño, está más sucio que una papa, aunque muchos sigan simulando demencia y no se den cuenta de que el rey está desnudo y de que el equipo gobernante es un grupo de aventureros irresponsables. Primero, fue el asunto Libra, que marcha en la Justicia a paso de tortuga, en el que estarían involucrados los dos hermanos Milei. Luego se ventiló el caso del fentanilo contaminado que dejó un tendal de víctimas fatales, expuso a un empresario, Ariel García Furfaro, y complicó por igual a un kirchnerismo que no pudo ocultar sus contactos con él y al Gobierno que falló en los controles que hubieran impedido la tragedia.

Después, sin solución de continuidad, llegó el coimagate de los audios de Diego Spagnuolo que reveló que la hermana del presidente, Karina Milei, y sus socios Menem, Lule y Martín, estarían en la cúspide de un sistema recaudatorio corrupto que les exigía un plus de sobornos del 3 por ciento, por sobre los 5, a las empresas farmacéuticas que quisieran mantener sus contratos con el Estado, un escándalo que dejó malherido al oficialismo y sirvió de antesala al mazazo electoral en la provincia de Buenos Aires. Luego apareció lo del brutal triple femicidio de Florencio Varela, en el que quedó en evidencia que el Estado ausente libertario es reemplazado por bandas narco que actúan con impunidad total y se mueven en una enorme zona liberada.

Y, por último, por ahora digamos, el affaire del cabeza de lista libertario, José Luis Espert, y las revelaciones sobre el financiamiento irregular de su campaña de 2019: ya que quien puso plata para esa aventura -200 mil dólares- es un empresario detenido y señalado por sus contactos con el narcotráfico, “Fred” Machado.

Cartón lleno. A todo eso ¿qué responde Javier Milei, cual un Aníbal Fernández cualquiera? pues, que son meros chismes de peluquería.

Como si eso fuera poco, en el supuesto punto fuerte del gobierno, esto es, la economía, tras el derroche electoralista del plan platita mileísta del dólar barato, que significó limpiarse los 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario del mes de abril, vino lo de los 7 mil millones de las cerealeras, únicas beneficiarias de las retenciones cero por tres días, que implicó una estafa a los productores rurales, y que, para peor, ya se les agotó. Todo ello sin mencionar al tren fantasma que significan los candidatos oficialistas en todas las provincias de la Libertad Avanza para las próximas elecciones del 26 de octubre.

En definitiva, ¿saben qué es lo que lo mantiene más o menos con vida a esta gestión gubernamental nacional que no pega una? Lo mantiene vivo la imagen fantasmal de una eventual vuelta del peronismo-kirchnerismo, que es lo que en definitiva entronizó a estos aventureros al generar la idea de que lo mejor era patear el tablero y ver cómo se podia armar la cosa desde cero con posterioridad. El problema surgió cuando, los que estaban destinados nada más que para una transición, quisieron armar su propio partido desde el Estado y quedarse para siempre. Ese fue el error del mileismo, inducido y manejado por los laderos del triángulo de hierro: la hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Es decir, quisieron, como un Perón redivivo, armar su propio Partido desde el Estado e ir por todo como Cristina. Ese error lo están padeciendo ahora.

Pero no nos confundamos, no todo es pasta o pollo, como en la cena de los aviones. Desde hace mucho, en estas mismas columnas, venimos insistiendo en que la salida está dada por la experiencia real de las provincias del centro del país. Por lo que ellas representan culturalmente. En una reciente columna, el economista Luis Rappoport aludió a estas provincias centrales donde existe, en sus palabras, una sociedad civil y densidad empresaria -básicamente Córdoba, Mendoza y Santa Fe-, en las que, dijo, ser parte activa de la gestión del desarrollo es condición para llegar al poder y mantenerse en él. En aquellas provincias, por el contrario, en las que sus sociedades son más débiles en su dinámica social y productiva, prima el clientelismo y, en muchos casos, excesos en la contratación de empleo público.

El menú, en consecuencia, no es sólo pasta o pollo. Consiste en recrear la cultura de las provincias centrales: cultura del trabajo productivo; pequeñas y medianas empresas; exportación de sus productos; equilibrio fiscal. No se depende de la ficción de la coparticipación, matriz del clientelismo y de la dependencia del poder central.

No se trata, en consecuencia, de optar, insisto, entre el pollo y la pasta; se trata de fomentar una sociedad dinámica; cultura del trabajo; reconocer y premiar el esfuerzo; y no esperar todo de afuera o de arriba. No es el si Dios quiere o el gracias a Dios. Es el ayúdate que Dios te ayudará, que no es lo mismo.