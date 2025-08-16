Paseo Ameguino: Hoy estrena el “IPA DAY FEST»

Este sábado 16 de agosto, de 16:00 a 00:00, se celebrará un evento con cerveceros artesanales, emprendedores gastronómicos y música en vivo.

La Municipalidad, a través de su Agencia Cultura Activa, se enorgullece en respaldar la realización del «Ipa Day Fest», una celebración vibrante que invita tanto a los residentes locales como a los turistas a sumergirse en el fascinante mundo de la cerveza artesanal. Este evento especial rinde homenaje al estilo IPA (India Pale Ale), una variedad cervecera que se distingue por su generoso uso de lúpulo, lo que le confiere un sabor amargo característico y muy apreciado por los conocedores.

El «Ipa Day Fest» tendrá lugar en el pintoresco Paseo Ameghino, el sábado 16 de agosto, en un horario extendido que abarca desde las 16:00 hasta la medianoche. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá que todos los interesados puedan acceder y disfrutar de la propuesta.

Este festival se presenta como un punto de encuentro para una amplia gama de cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos, quienes ofrecerán sus productos y creaciones al público asistente. A lo largo de la jornada, los presentes tendrán la oportunidad de deleitarse con una variada oferta musical en vivo, a cargo de bandas locales que pondrán ritmo y alegría al ambiente. Además, se realizarán sorteos, juegos y otras actividades interactivas para garantizar la diversión de todos los participantes.

Leo Goldberg, el organizador del festival, anticipó con entusiasmo: «Vamos a contar con la participación de nueve bandas en vivo, una amplia oferta gastronómica, hidromiel para los más curiosos, cerveza artesanal de la mejor calidad y, sobre todo, la compañía de muchos amigos. Estamos seguros de que será un evento tremendo en el Paseo Ameghino, donde todos podremos compartir juntos como siempre».

En relación a la propuesta del «Ipa Day Fest», Goldberg agregó: «Esta nueva edición es una señal de que este evento ha llegado para quedarse y que seguirá celebrándose año tras año. Mientras haya cerveceros aquí en Salta que podamos apoyar, que son verdaderos emprendedores, seguiremos impulsando todas las ediciones de esta fiesta de la cerveza».

Por su parte, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, destacó el significativo impacto turístico y cultural de esta iniciativa: «Es sumamente importante contar con este tipo de eventos, ya que generan propuestas distintivas y alternativas tanto para quienes nos visitan como para los salteños que desean disfrutar de actividades de calidad en nuestra ciudad. La presencia de numerosas bandas apoyando la producción local, la participación de cervecerías artesanales y el acompañamiento de emprendedores son elementos clave. La invitación está hecha para este sábado en el Paseo Ameghino: ¡vengan a disfrutar del IPA Day!».