«Pasaron Cosas»: análisis profundo y crítico de la actualidad

Miralo por Canal 10, 10TV, sale todos los martes a las 22 hs, para un análisis profundo y crítico de la actualidad.

Este programa de periodismo político y opinión invita a la audiencia a reflexionar sobre los temas de interés que marcan nuestra realidad.

Bajo la conducción de Fedra Aimetta, una periodista profesional que aporta autenticidad a cada entrevista, «Pasaron Cosas» se destaca por su capacidad de generar un debate constructivo y diverso junto a la audiencia.

📌Martes de 22 a 23 hs. por El 10 TV (aire) y por Aries FM 91.1 Mhz (radio)

⏯️En vivo por

https://youtube.com/@pasaroncosas-salta2762?si=lLeZ2uoMPRuo80AN

Stream de El10TV:
https://kick.com/el10tvaire

Contacto: (0387) 5061573
