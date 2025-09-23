El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que el gobierno nacional no envía recursos para educación sexual en la provincia.

«En educación sexual directamente no envían recursos. Y cuando vamos al COFESA (Consejo Federal de Salud) nos dicen que la salud es responsabilidad de cada provincia. Entonces yo les planteo: si es así, dennos la plata que manejan, como la de PAMI, para poder administrarla en beneficio de nuestros adultos mayores», dijo Mangione.

Organizaciones de la diversidad de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán alertaron sobre una grave crisis sanitaria y de derechos humanos en la región debido a los ajustes del gobierno nacional. Denunciaron la falta de insumos básicos y el desmantelamiento progresivo de políticas públicas que afectan especialmente a personas con VIH, otras ITS, hepatitis, tuberculosis y a la población trans. «La situación es alarmante”, afirmaron en un parte de prensa difundido hace unos meses.