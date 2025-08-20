En el tramo de manifestaciones, la diputada por San Martín brindó detalles sobre el ajuste que aplica el gobierno libertario en el área. “Hay un 30% menos de inversión y más de 4000 científicos en la calle”, señaló.

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, la representante de San Martín, Gladys Paredes, se pronunció contra el recorte que realiza el gobierno libertario de Javier Milei en ciencia y tecnología.

“Veo que Milei nos ha hecho retroceder ¼ de siglo en ciencia y tecnología, y solo en 17 meses”, disparó la legisladora, y consideró que la crisis que vive el sector es comparable con lo ocurrido en los años 2001/2, cuando también hubo un 30% menos de presupuesto para investigación.

Señaló, en tanto, que el presidente gobierna – desde que asumió – sin Ley de Presupuesto y con la prórroga del aprobado para 2023, por lo que las partidas que se destinan al área no reflejan la devaluación y la inflación ocurridas hasta la fecha.

“30 puntos bajó la inversión en ciencia y tecnología desde que asumió Milei, representa un 0.15% del PBI actualmente, es decir, peor que los datos de la última Dictadura Militar”, apuntó Paredes, y concluyó: “Hay más de 4000 científicos y becarios en la calle. Esta es la maldita motosierra que destruye todo”.