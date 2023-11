Los trenes cumplen un gran rol en el transporte y la economía de Argentina. En el contexto político actual en donde se debaten proyectos de gobierno que incidirán de una u otra forma en el sector es necesario conocer las opiniones de los protagonistas.

Gabriela Hernández

El primer tren en Argentina comenzó su marcha un 29 de agosto de 1857 en esa fecha la LOCOMOTORA “LA PORTEÑA” HACE SU VIAJE INAUGURAL, de esta forma el progreso llegó por las vías del ferrocarril y permitió el crecimiento económico de la Argentina. El primer viaje fue entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en Buenos Aires.

Luego de una caída de la actividad a raíz de la dictadura asesina y las medidas neoliberales, en los últimos años hubieron muchas mejoras a raíz de la activación de diferentes ramales y el apoyo del gobierno nacional, pero para hablar mejor de la situación entrevistamos a Gustavo López asesor de la Unión Ferroviaria y secretario de la Corriente Ferrocarriles para el Pueblo.

Trabajadores en marcha

Dice López “el trabajo que realizo, que realiza nuestra corriente, es concientizar a todo el norte grande de la importancia socioeconómica, ambiental, que representan nuestros trenes, ¿no? Porque esto ya se ha hecho en la época de auge de los ferrocarriles, cuando el general Perón los nacionalizó y fueron nuestros, gracias al tren, a la vera de una estación, se han creado, en gran parte, todos los pueblos del norte.

En la Historia un legado

“Nosotros vinimos por una historia que tenemos en común, en particular la mía, que mis viejos tuvieron que venir de Tafí viejo hacia la base Boulogne por no tener esperanza, un futuro, entonces tuvieron que emigrar y después vino una dictadura sangrienta y todos sabemos lo que pasó, que se han dedicado a devastar la industria nacional ferroviaria. Entonces ese es el trabajo que realizamos, concientizar a nuestra población de los beneficios socioeconómicos, ambientales, de conectividad, de cultura y de identidad cultural que representa el ferrocarril, por eso nosotros creemos que la vuelta de los ferrocarriles traería consigo ese alivio para nuestra sociedad tan postergada del Norte Grande” comenta López.

Reconocimiento a la labor

Gustavo López será reconocido en Estados Unidos por IFOC y Eduinnova, al respecto nos cuenta “bueno, sobre la mención, agradecido, agradecido al IFOC, a los compañeros de la Fundación Eduinnova, que por cuestiones de la vida en esta lucha nos hemos cruzado, y al compañero Daniel Salvatierra que está en estas instituciones que son el IFOC y Eduinnova que me hacen una mención por la lucha, un reconocimiento y yo soy de pensar que los reconocimientos se hacen en vida, entonces en buena hora que alguien me mencione, yo la verdad que siento un profundo orgullo por la raza que somos, que somos nosotros, en casa se respira riel, nosotros vivimos, hemos desarrollado toda nuestra familia en base a los ferrocarriles, siempre el sustento de nuestros hogares fue el ferrocarril que nos daba trabajo digno. Cuánto más ahora, hoy en día, que los salarios que tienen un ferroviario no se compara con los de otros sectores. Entonces, nosotros creemos en un Estado presente, creemos en que vuelva a rodar el tren por el Norte Grande, por nuestro interior, que como te dije en la anterior pregunta, fueron creados a la vera del ferrocarril’ y agrega “el ferrocarril trajo desarrollo y trajo prosperidad para todos esos pueblos, nosotros queremos, de nuestra corriente, de nuestro sindicato, queremos que eso se vuelva realidad y que esos pueblos que han quedado abandonados, con la alfalfa dando vuelta por el pueblo, como pueblos abandonados que vuelvan a resurgir y que cada habitante que nazca en su pueblo se pueda desarrollar y crecer sin tener que andar emigrando a las grandes urbes, a donde muchas veces terminan en esos cordones urbanos y que termina siendo una zona franca para todo lo malo, que es lo que entra desde afuera”

Argentina marcha sobre los rieles

“entonces si nosotros tomamos esto como prioridad, qué sistema de transporte queremos, yo creo que lo estamos aportando a nuestra soberanía, estamos aportando a crecer con nuestra bandera, a crecer como argentinos y a desarrollarnos como tal, así que miren, nosotros tenemos gente reconocida en todo el mundo, el argentino, desde el deporte, desde la ciencia, desde la tecnología, nosotros en esa materia somos precursores, somos innovadores, somos la creatividad, el mundo siempre mira hacia la Argentina como un país tan creativo que lo somos” y agrega “entonces yo digo, si tenemos una Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos el ARSAT, tenemos el INVAP, tenemos que volver a las empresas de la sociedad, tenemos que volver a desarrollarnos con lo nuestro, a vivir con lo nuestro que ese es uno de los lemas que tiene nuestra corriente. Entonces, si nosotros tenemos todo, la tecnología, ese valor humano que es representado de todo el mundo en cualquier vertiente, en cualquier raíz, somos representados de la mejor manera, siempre hay un argentino en una mesa de ciencia, en una mesa tecnológica, en una mesa innovadora. Si pusimos un satélite en órbita, imaginate si no vamos a poder hacer correr un tren, hacer un tren con nuestras herramientas. Así que yo considero que la lucha y los temas tienen que pasar por ahí. Pensar en qué tipo de transporte queremos para nuestro país. Se usa en todo el mundo el sistema multimodal de transporte y nosotros creemos que estamos aportando nuestro grano de arena, desde nuestro humilde lugar, para que esto se concrete, qué son las cosas que tienen que ver con el pueblo, realmente”

Balotaje

Sobre el cómo se vive en el sector las elecciones y como sería el panorama según ganará uno u otro candidato nos acerca su opinión Luciano “el chino” Sasia, el cual es el Secretario General de la Juventud a nivel nacional de la Unión Ferroviaria.

“Claramente la Argentina se está dividiendo en dos modelos de país en donde, por un lado, están marcados bien dos modos, el modo del progreso y el otro que es saltar al vacío. Y dentro de ese contexto que se plantea con los dos esquemas presidenciales, uno del progreso y otro de saltar al vacío, el del progreso, el de Sergio Massa, es el que representa el fortalecimiento, el continuar fortaleciendo nuestro sistema ferroviario a nivel nacional. Con la gestión de este gobierno, de nuestro actual gobierno, el Frente de Todos y actualmente Unión por la Patria, se han reabierto ramales, se han conectado 123 ciudades de la Argentina, se han transportado más de 8 millones de cargas al año, viajan más de 5 mil usuarios diariamente también. Entonces, se ha demostrado con la gestión del Frente de Todos y actualmente Unión por la Patria, que el ferrocarril es prioridad. Entonces creemos profundamente que una victoria de Sergio Massia nos permitiría poder seguir avanzando con más cargas para poder transportar a todo el país, más conectividad en nuestros trenes de larga distancia en la mejora de nuestros trenes de la zona metropolitana y en ese sentido estamos acompañando la propuesta de Sergio Massa que lo ha demostrado con esta gestión, del Frente de Todos, que el ferrocarril es la columna vertebral de nuestra querida Argentina”

Trenes y Salta

En continuación Gustavo López nos cuenta la situación de los trenes en la provincia “ Salta apoya desde su gobernación, estuvimos en un primer congreso que hicimos por la vuelta de los trenes para esa región con el vicegobernador Marocco, después estuvimos con distintos dirigentes, estuvimos en el concejo deliberante de Joaquín González y estuvimos con un par de concejales, tenemos montón de compañeros de Salta que han aportado a esta lucha, en el caso de Rosario de la Frontera hemos estado con su intendente, con el concejal electo Fabrizio Cuadrado, tenemos un compañero de la corriente, Nicolás Barrale, un gran amigo que él está en las 62 organizaciones N G” y de agrega “después tenemos una escuela de ferroviarios que capacitan a jóvenes que quieren insertarse en el mundo ferroviario, ellos dan cursos de capacitación en el tema ferroviario, que son los ex ferroviarios unidos de Salta, con sede en Güemes, el compañero Héctor Tarifa, Aldo Argañarás, que son de nuestra corriente, y bueno, hemos recorrido con la vuelta del ramal este C12 para pasajeros, hemos hecho un relevamiento y fue un recorrido bastante extenso en el cual hicimos Resistencia a Sáenz Peña, a Vía Terai, pasando por Monte Quemado, por Pampa del Infierno, Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, Taco Pozo, un montón de apiaderos que por ahí son tantos los lugares que hemos recorrido que por ahí no recuerdo todos los nombres, pero te hago una lista de los nombres de todos los pueblos donde hemos ido a llevar este mensaje, estuvimos el Rosario de la Frontera, estuvimos en Joaquín V. González, en San José de Metán, o sea, hicimos el ramal C12 de punta a punta, y creemos que es viable que vuelva el tren de pasajeros para ese ramal, que no es algo aventurado porque las vías están en condiciones, hay empresas que son de cargas que tienen hasta de vía privada, o sea, si pensamos en que corre el tren de carga, ¿por qué no brindarle a nuestra población, a nuestro pueblo, un beneficio y un ahorro social en lo que tiene que ver con el tren? Porque en estos pueblos que yo te vengo mencionando, no entran muchas empresas de transporte carretero, entonces la única esperanza de conectividad que hay en esta zona es el tren, así de simple y así de básico”

López además nos comenta sobre las mejoras para Salta “así que en ese sentido venimos trabajando fuertemente en conjunto con nuestro sindicato y con la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y hoy por hoy está conduciendo los destinos de la CAT y de la Unión Ferroviaria a nuestro compañero Secretario General, Sergio Sassia, estamos trabajando en conjunto para ver si se vuelve esa reparación histórica hacia los ferrocarriles, que sea ley, que sea una ley federal de transporte para, como te dije, para el desarrollo de esas economías regionales y para que la gente pueda tener una conectividad allá en el Norte Grande. Si hablamos de un país federal me parece que ese es el camino y en ese sentido estamos trabajando”.

Reflexión final

“Como reflexión les dejo el mensaje que les dejó a todos los compañeros siempre: que los ferrocarriles son parte de nuestra soberanía y que nuestro país se montó a la vera de un tren, llegaba el tren y le daba vida a su pueblo, por eso nosotros tomamos esta lucha como propia nos hicimos cargo de lo que había que hacerse cargo y de levantar la voz para que estén en debate estos temas que son lo que realmente le importa a nuestro pueblo Tener un sistema acorde a la extensión que tiene nuestro país tener un sistema ferroviario óptimo, innovado Como decía los otros días nuestro Ministro de Economía, candidato a presidente que iba a modernizar la red ferroviaria si eso es lo que quiere la mayoría de los argentinos, poder desarrollarse en sus lugares de origen, poder recorrer tu país vía ferrocarril, porque acá faltan no solo el tren de pasajeros y de carga, acá falta un tren de encomienda, falta un tren militar que hace a la defensa de la nación y todo eso, pero eso es un tema que lo dejamos para otra charla. La reflexión y el mensaje que quiero dejar es que nosotros hablemos en nuestras casas, con nuestros parientes, con nuestra familia, y que lo concienticemos al vecino que no mira hacia el ferrocarril, que sepa que la única salida para que la logística pase a costar por lo menos un 40% o menos y se vea reflejado tanto en la góndola como en el bolsillo de los trabajadores, es el sistema ferroviario, no hay otro. Y bueno, dejame saludar a la conducción… la Unión Ferroviaria, un abrazo gigante y a todos los compañeros que representan a la corriente de ferrocarriles para el pueblo. Un abrazo grande y en la lucha estamos”

Queda claro en esta nota que apoyar el crecimiento de la actividad ferroviaria significa apoyar el crecimiento de la Argentina, significa más vida para los pueblos, más conexión entre distintos puntos del país y obviamente gestar un futuro de potencia para nuestra Gran Nación.