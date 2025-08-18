Tras haberse quedado fuera de las listas en Salta, el ex titular del directorio de Remsa, habría encontrado lugar en la izquierda de Provincia de Buenos Aires. No se trata del pase político más escandaloso del año, sino de un grosero error de diseño que no advirtió ningún editor del diario de mayor tirada.

El cierre de listas en todo el país para las elecciones del próximo 26 de octubre dejó varias perlitas para el análisis. Además de viejos apellidos y rupturas de último momento, en las páginas de los diarios también hubo lugar para los papelones.

Es el caso de la edición impresa de El Tribuno, de este lunes 18 de agosto. El informe plasmado en la página 5 recopila los nombres de los candidatos de LLA en todo el país. Pero un detalle sobre el margen derecho no pasó inadvertido.

Es que en la columna que repasa los nombres de los candidatos de la izquierda provincia de Buenos Aires figura nada menos que Alberto Castillo, ex titular de Remsa e integrante del Frente Liberal Salteño.

Sin embargo, no se trata de una «izquierdización» del dirigente del saenzismo libertario, sino de un grosero error de diseño que ningún editor del diario de zona sur parece haber advertido. El candidato en cuestión era Cristian Castillo, docente y dirigentes del PTS, quien buscará una banca en la camara alta por la Provincia de Buenos Aires.