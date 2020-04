Sin certezas sobre el inicio de clases se intenta sumar voluntarios universitarios ante la lucha contra la pandemia que harán diferentes tareas. (Por Gabriela Hernández)

En cuanto a la universidad aún no se sabe cuándo iniciarán las clases, otras universidades ya decidieron iniciar directamente en junio, mientras que aquí en Salta suspendieron las actividades hasta el 3 de mayo pero hay posibilidades que esa fecha se extienda o no según las disposiciones nacionales y la evolución del virus en el país.

Ante la clausura de clases la U.N.Sa también conformó un comité de emergencia e hizo un llamado a voluntarios de las diferentes carreras para que ayuden en lo virtual y en la asistencia a estudiantes que están en una condición económica desfavorable entregándoles bolsones de comida y limpieza a domicilio, a su vez ofrecieron a los estudiantes de otras provincias poder volver a su lugar de origen con sus familias. El comité creó una página de facebook en donde los estudiantes pueden acceder a información brindada por autoridades como también indicaciones por imágenes.

En Tartagal estudiantes que no son de la universidad o que aún no recibieron ayuda se mantuvieron estos días con ollas populares pero desde la dirección de la Sede Tartagal ya anunciaron que le harán llegar ayuda por lo menos a los que son universitarios.

Recientemente la institución de altos estudios pública anunció en los medios que iniciarían investigaciones sobre el COVID19 como en la fabricación de protección para el personal de salud de los hospitales.

Convocatoria nacional

La SPU convoca a todos los estudiantes que quieran ser voluntarios y sumar sus acciones a la lucha en contra del covid19. Las actividades principales se tratarían de manejos virtuales en redes, asistencia a personas en situación de riesgo y comunicación telefónica con las familias y personas aisladas o en evaluación. En cuanto a los estudiantes de enfermería o área de salud se le pedirá controles a la población básicos como temperatura, presión, etc. Los estudiantes de enfermería y medicina a punto de recibirse ya podrán desempeñarse en los hospitales.

Clases virtuales

Por disposición del gobierno las clases virtuales en los niveles educativos no serán evaluativos o eliminatorios solo serán de apoyo y orientación para los estudiantes, aunque hay ya varias denuncias sobre profesores que no respetan esta cláusula por lo que se realizó una encuesta entre los estudiantes. También se realizaron encuestas en torno al acceso a internet y el manejo de portales virtuales que se utilizan para clases on line, aún hay un gran número de estudiantes que no tienen acceso.

Los docentes también atraviesan una posición difícil, aparte de lidiar con la pandemia, deben aprender a usar tecnologías que nunca antes había manejado con fluidez (otras ya las venían usando) y tienen que verse obligados a capacitarse de manera apresurada ante la exigencia de algunas instituciones de dar clases virtuales, esto sumado a la conflictiva convivencia con la familia que se encuentra en la preocupación de que a ningún integrante le pase algo o se enferme.

Becas de conectividad

Anunciaron además beca de conectividad consiste en una ayuda de $600 mensuales, destinadas al pago de un proveedor de internet durante dos meses para el acceso de los estudiantes a las clases virtuales. Dicha beca comprende a lxs estudiantes universitarios y los del IEM, estimándose que tendrá un alcance abarcativo de hasta 3000 estudiantes.

🔶Condiciones y requisitos para acceder a las becas de conectividad🔸Constancia de preinscripción como ingresante o de reinscripción como alumnx regular. 🔸En el caso de estudiantes reinscriptxs, acreditar dos asignaturas aprobadas entre febrero de 2018 y febrero de 2020. 🔸Condiciones económicas: las fijadas por la Comisión de Becas a diciembre de 2019. 🔶Inscripción: Lxs interesadxs podrán postularse desde hoy, hasta el 22 de abril, a través del formulario SIU-KOYA, cuyas bases se publicarán en la página web de la Dirección de Becas.