El que tiene plata hace lo que quiere, eso está claro. Comprar espacios en medios nacionales es, no sólo probable sino altamente posible. Sobre todo, si sus millones vienen de generaciones anteriores, en las cuales lo ven como «el heredero» al sujeto en cuestión.

Hablamos de Francisco Lavaque, heredero de la tradicional familia de las cafayateñas Bodegas Lavaque, desde donde creó su propia Bodega llamada «Vallisto». Pero no solo eso, sino que además es el marido de la primera intendenta de Salta Capital, Bettina Romero, otra «heredera» de la fortuna, la fama y el poder de su padre y de su abuelo.

Mas que un beneficio, Pancho ve esta situación como algo que lo opaca. La falta de dinero es algo que ambos esposos no conocen ni de cerca, pero ella tiene dos cosas que él no: fama y poder y contra eso no puede. Por su carácter, es evidente que los pantalones en la relación los lleva ella. Él, es el marido que cuida los chicos y espera en casa. No tiene cabida en el mundo laboral de ella que hoy se circunscribe al predio de Paraguay al 1400.

Tampoco le dieron lugar manejando las finanzas del municipio, porque ese rol lo cumple su cuñado Juan Esteban. No le quedó otra que dedicarse al hogar y a algún pasatiempo que conozca desde niño. Ahí apareció la fabricación de vinos. “Cuando la vitivinicultura te atraviesa ya no hay vuelta atrás. Ese pasa a ser tu mundo», lo dice claramente el hijo de Rodolfo Lavaque, personaje clave en la industria del vino salteño; creador de la famosa bodega Finca Quara.

Padre e hijo lideran también Zuccardi Valle de Uco, elegida Mejor Bodega y Viñedo de Sudamérica y del Mundo por segundo año consecutivo. José, el tatarabuelo de Pancho, comenzó a elaborar blancos y tintos salteños, al igual que su bisabuelo Félix y su abuelo Gilberto.

Elcamino personal de Pancho Lavaque en la vitivinicultura se abordó desde la Universidad de Davis, en California. Allí estudió una carrera que combina el trabajo en el campo y en la bodega, lo que lo transformó en viticultor y enólogo a la vez. De regreso a la Argentina, y pensando en el boom comercial que había desatado el vino australiano Yellow Tail con sus canguros amarillos en la etiqueta, le propuso a su padre el desarrollo de la línea Quara -llama en lengua aymara- con las coloridas llamas que hoy se distinguen en todas las góndolas del país y son un auténtico sello de Cafayate.