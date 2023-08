La otrora funcionaria kirchnerista, nacional y popular, ahora se presenta como una “neuro change solution” y da talleres de “wellness laboral” para empresas. Si le pagás en dólares te suma a un grupo de WhatsApp donde envía frases de autoayuda: porque aunque no te alcance el sueldo, lo importante es que estés motivado en tu trabajo.

Lucas Sorrentino

Esta nota debería empezar con el meme de “no espero nada de vos pero aún así logras decepcionarme”. Vamos a hablar de Pamela Ares, (ex) funcionaria kirchnerista que, en los últimos meses se ha volcado a currar con el coaching y los mensajes espirituales.

A Pamela le gusta usar palabras en inglés en esta nueva etapa de su vida, dejando su pasado nacional y popular. Usa “coach” porque el término en inglés que queda mucho más sofisticado que el de “entrenador”. Y habla de Wellness laboral, aunque “Bienestar Laboral” es una traducción bastante aceptable. Y por supuesto en alguna parte habla de “neuro change solution”.

Quizá de nada de esto nos hubiéramos enterado de no ser por una invasiva publicidad en la que se promovía un curso a cargo de organizacionholisticaoh.tiendup.com. La foto de Ares era insoslayable. De hecho esta organización parece tenerla a ella como fundadora y como única integrante. Así se presenta:

“En Diciembre de 2022 creé OH, una consultora que promueve el Wellness Laboral y la Equidad en las organizaciones y los liderazgos conscientes”, dice. En otra parte se puede leer: “Soy Maestra de Meditación, Instructora de Yoga, Health Coach en formación en IIN, Institute of Integrative Nutrition, New York y actualmente la única profesional en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Venezuela, y Bolivia en proceso de Certificación con el Dr. Joe Dispenza en Neuro Change Solution. Tomé conocimiento de Mujeres Medicina y Liderazgo del Sagrado Femenino”.

Sobre el “Wellnes laboral” Pamela dice: “¿Sabes qué beneficios tienen las políticas de cuidados en los lugares de trabajo? El Primer Pilar del Wellness Laboral o el Bien-Estar en las Organizaciones es poner la vida al centro, son las políticas de Cuidado”. No vamos a criticar que las empresas cuiden a sus trabajadores. Pero no deja de llamar la atención que una ex funcionaria kirchnerista no mencione que el principal problema de los trabajadores no es una silla cómoda, sino que el sueldo no alcanza para nada por la inflación galopante. De hecho, uno de los datos más dolorosos para los trabajadores es que se puede estar en blanco, romperte la espalda durante ocho horas y aún así estar por debajo de la línea de pobreza. Esto hasta lo ha reconocido Cristina Kirchner cuando critica a Alberto Fernández. El Indec también muestra que muchas personas buscaron un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Estamos hablando de 10 o 12 horas diarias de laburo para poder comer. Si un trabajador no llega a fin de mes, poco le interesa si las sillas son cómodas o si decoraron con plantas el interior.

¿Por qué la chica que enseña wellness laboral no dice nada de las políticas que llevaron a la miseria a los trabajadores y dejaron a miles de Pymes en la cuerda floja?

Para ser una capacitadora, la Pamela hizo un taller en Estados Unidos, con Joe Dispenza. “Es un gran honor tomar conocimiento de una persona que admiro tan profundamente, de la cual estudio,leo sus libros, que practico sus meditaciones, tomé sus cursos virtuales e incluso he asistido a su Long Advance Retreat el año pasado. Con su trabajo y claridad están contribuyendo a la transformación de la vida de tantas personas alrededor del mundo. Está re-evolucionando la ciencia, porque junto a su equipo de científicos e investigadores están demostrando cómo la física cuántica, la epigenética y las neurociencias son aliadas del nuevo paradigma de la humanidad”, dijo.

El curso: DESAFÍO BIEN-ESTAR

Según la web de Pamela, este curso es “una experiencia de 22 minutos diarios durante 22 días para incorporar hábitos saludables en tu Bien-Estar emocional, mental y físico. Es una invitación a generar coherencia entre tu Hacer y tu Ser. Empezaba (o empieza) el 20 de Agosto – Finaliza 10 de Octubre Modalidad 100% Virtual.

El curso cuesta 55 dólares o $15.000 pesos, “Pagando con: Transferencia Bancaria Banco Santander Río , PayPal, etc”.

Qué ofrece Pamela. Pues una meditación guiada creada para este desafío que podrás descargar celular o compu. También, una guía de trabajo personal diseñada especialmente para este desafío que te permitirá acelerar resultados. La podrás autocompletar de manera digital en tu celular o computadora, si no querés imprimirla.

Y esto es lo mejor: si pagás, te suman a un grupo de WhatsApp opcional a disposición para quienes requieran el impulso del grupo para lograr que el objetivo del desafío se convierta en hábito.

Esta nota comenzó con un meme y podría cerrar con otro. Con una imagen de Pappo diciéndole a ese DJ “Conseguite un empleo honesto”.