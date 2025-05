Outsiders: El ocaso de los que nunca brillaron

Las elecciones legislativas en Salta dejaron al descubierto la fatiga de un fenómeno que alguna vez supo captar la atención del electorado: los llamados outsiders. A pesar de haber accedido a sus bancas, su cosecha fue magra y su impacto, nulo. Un repaso histórico, conceptual y político que permite entender por qué esta forma de representación comienza a tambalear y cómo su fracaso alimenta un escenario fértil para aventuras autoritarias.

Pese a haber accedido a sus bancas, los resultados de las elecciones legislativas provinciales dejaron un sabor amargo entre los protagonistas del ya desgastado fenómeno outsider. Guillermo Kripper, Vitín Lamberto, David Leiva y Flavia Royón, con matices, Bernardo Biella, mostraron una cosecha electoral muy por debajo de lo que se esperaba para quienes llegaron con el cartel luminoso de “nuevos” y “diferentes”.

No fue una derrota electoral en el sentido formal, sino una derrota simbólica. Las urnas hablaron en voz baja y, al parecer, la mayoría del electorado salteño ya no se deja seducir por el maquillaje televisivo ni por las chaquetas blancas que intentan tapar viejas complicidades partidarias.

Y es que el fenómeno outsider nunca fue realmente lo que prometió: una novedad. Como bien señala la socióloga Cristina Monge, “la sociedad ha pasado de la indignación a la decepción, al no haberse dado una respuesta adecuada a las demandas sociales que impugnaban el sistema tradicional de partidos”. En este contexto, los candidatos que se presentan “por fuera” de la política han perdido el brillo que alguna vez les prestó la crisis.

¿Por fuera de qué?

Desde Palito Ortega hasta Javier Milei, Argentina ha tenido una relación pendular con los outsiders. No es un fenómeno reciente ni necesariamente espontáneo. Su irrupción responde a momentos de hartazgo, de desconfianza, de quiebre entre la ciudadanía y las instituciones.

Como explica un artículo de Diagonales, “el principal escollo que los outsiders suelen tener en política es crear una carrera de gobierno una vez que ganan”. Y allí está la clave del fracaso sistemático de estos actores: pueden ser atractivos para votar, pero no logran consolidarse cuando deben gobernar. Ni Kripper con sus pergaminos mediáticos, ni Lamberto con su simpatía televisiva, ni Leiva con sus credenciales artísticas, ni Biella con su eterna chaqueta blanca, lograron articular un discurso político que fuera más allá del oportunismo de coyuntura.

Los paralelismos con el fenómeno de la izquierda en 2013 son inevitables. En ese año, el Partido Obrero arrasó en las urnas. Pero como ocurre con todo atajo político, la ilusión duró poco. La ciudad no mejoró, los problemas persistieron y los legisladores de entonces naufragaron en la inoperancia. La lección es clara: sin capacidad resolutiva, sin representación real de los ciudadanos, el “antisistema” se vuelve un sistema fallido.

De Palito a la motosierra

Los outsiders, lejos de ser una anomalía, forman parte estructural del sistema político argentino. En la década del ‘90, el neoliberalismo avanzó con la lógica del mercado político. Fue entonces cuando aparecieron las figuras como Palito Ortega, Carlos Reutemann y Daniel Scioli. Todos ellos se convirtieron en exitosos políticos gracias a una receta infalible: sumar su capital simbólico personal a estructuras partidarias sólidas, especialmente al peronismo.

Lo nuevo siempre tuvo una historia detrás. Ortega derrotó al genocida Antonio Bussi y fue gobernador y senador. Reutemann, el Lole, llegó a coquetear con la presidencia y ocupó una banca durante 22 años. Scioli pasó de motonauta a vicepresidente, gobernador, diputado y embajador. Supieron mimetizarse, construyeron aparato, aprendieron a operar dentro del sistema. Nunca fueron “de afuera”. Supieron entrar.

En contraste, los que intentaron mantenerse al margen del aparato político tradicional, desde Nito Artaza hasta Pinky, fueron devorados por su propia irrelevancia.

El vedettismo

Hoy, el outsider por antonomasia es Javier Milei. Grita, sortea su sueldo, aborrece a la política y reivindica el caos como método. Sin embargo, su fenómeno no es una novedad, sino una mutación peligrosa. Si Ortega era el outsider amable, Milei es el rostro del resentimiento y la demolición institucional.

La novedad de Milei es que ya no quiere ocupar el sistema, sino destruirlo. No busca un ministerio, sino el silencio del Congreso. No desea mejorar la prensa, sino encarcelarla. El problema de los outsiders contemporáneos no es su origen extrapartidario, sino su desprecio activo por los fundamentos democráticos.

Y es aquí donde los “Kripper” o “García” de nuestra Salta tienen una responsabilidad política y ética. No se puede seguir agitando la antipolítica sin consecuencias. La frase de José García—”amigos son los huevos y aun así se chocan”—es más que una metáfora desafortunada: es una muestra cruda de la degradación discursiva de quienes se dicen representantes del pueblo.

Voto en blanco

En medio de la campaña, otra voz volvió desde el ostracismo: la exintendenta Bettina Romero. Su llamado a votar en blanco fue disfrazado de descontento democrático, pero resulta difícil disociarlo del hecho de que ningún candidato representaba los intereses familiares y empresariales que ella encarna. Fue un mensaje peligroso, en un contexto donde cada abstención es un ladrillo menos en la estructura institucional.

En paralelo, otra de las postales electorales la protagonizó el empresario Jorge Pablo Brito (h), quien asistió a sufragar en Joaquín V. González, rodeado de gendarmes y funcionarios que lo reverenciaban como si fuera un virrey ganadero. El hecho de que no fuera candidato no lo vuelve menos significativo: demuestra que, en Salta, el poder no necesita de bancas para ejercer su voluntad.

Y es que, como recuerda el politólogo francés Pierre Rosanvallon, “la democracia no es solo un sistema electoral, sino un ecosistema de legitimidades, contrapoderes y controles sociales que se degradan cuando el poder se vacía de representación”. Cuando el voto se convierte en un gesto de resignación o una expresión nihilista, los regímenes autoritarios encuentran la puerta abierta.

Si algo quedó claro también en esta elección es la pasividad del periodismo salteño ante los embates del gobierno nacional contra la libertad de expresión. Mientras Javier Milei arremete contra periodistas, llama “ensobrados” a todos los medios y exige encarcelamientos, las asociaciones de prensa locales no han emitido más que un murmullo.

Sorprende la rapidez con la que los editorialistas saltan ante una crítica menor de un concejal o un meme incómodo, pero optan por el silencio frente a una amenaza sistémica. En ese doble estándar está la complicidad que alimenta la antipolítica: un periodismo más preocupado por su ombligo que por su función social.

El ocaso outsider

Lo ocurrido en Salta es apenas un capítulo provincial de una novela nacional que se escribe con tinta amarga. El fracaso de los outsiders no solo deja vacías las bancas: deja vacía la confianza en la representación. Y cuando eso ocurre, lo que se abre es un precipicio.

La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos. La caída de los partidos tradicionales en Perú, el colapso institucional en Ecuador, la deriva autoritaria de Nayib Bukele en El Salvador, o el modelo fujimorista que Milei parece admirar: todos emergen de la misma raíz, del mismo descreimiento, del mismo hartazgo mal canalizado.

Como advierte la politóloga mexicana Denise Dresser, “cuando la política se convierte en espectáculo y el gobierno en un show de talentos, los ciudadanos terminan aplaudiendo su propia desgracia”.

Salta, por ahora, ha dado una muestra de cansancio ante la superficialidad de los candidatos sin historia ni propuestas. Pero la advertencia está ahí: si la política no se reconstruye desde adentro, con credibilidad y representatividad real, otros vendrán a ocupar su lugar. Y no serán mejores, ni más justos, ni más democráticos.

Serán simplemente más eficaces para consolidar el poder. Y menos pudorosos a la hora de usarlo contra nosotros.