La salida de Unidad Popular del Frente Fuerza Patria, motivada por el rechazo a la inclusión de Juan Manuel Urtubey y a la “dedocracia” del PJ nacional, expone las fracturas opositoras en Salta y deja abierta la incógnita sobre el rumbo del espacio rumbo a octubre.

El frente que lleva como candidato al exgobernador Juan Manuel Urtubey sumó un nuevo quiebre en el armado opositor: el Instrumento Electoral por la Unidad Popular resolvió renunciar formalmente a la alianza Frente Fuerza Patria en el distrito Salta. De esta manera, se convirtió en la cuarta fuerza en dar un paso al costado tras las salidas de Felicidad, Frente Grande y el PTP, en un escenario que desnuda la fragilidad del bloque opositor frente al mileísmo y al oficialismo provincial.

En declaraciones a Nuevo Diario, el presidente de Unidad Popular, Ezequiel Rojas, explicó que la decisión responde principalmente a la inclusión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, al que definió como un límite político imposible de atravesar. “Desde un principio nuestro partido expresó que la incorporación de personajes de dudosa coherencia y trayectoria alejada de los intereses populares como Urtubey era un límite que no traspasaríamos”, señala también el comunicado firmado por Rojas y la vicepresidenta Gabriela Burgos.

Además, la fuerza criticó el mecanismo de selección de candidatos dentro de Fuerza Patria, al denunciar que la lista fue definida “a dedo desde Buenos Aires” por la conducción nacional del PJ, lo que a su entender vació de sentido la alianza como espacio de oposición al gobierno de Javier Milei. Pese a los cuestionamientos, Rojas no descartó eventuales alineamientos futuros y reconoció el rol legislativo del senador Sergio “Oso” Leavy, aunque aclaró que por ahora “no hay un acompañamiento al 100% a nadie”.

De cara al futuro, Unidad Popular afirmó que su desafío será construir una alternativa genuina, con “nuevas prácticas, más participación y renovación dirigencial”. La salida vuelve a evidenciar las tensiones internas en la oposición salteña y abre interrogantes sobre los próximos movimientos de un espacio que busca recomponer fuerzas de cara a las elecciones de octubre.