En una entrevista con Infobae, la diputada salteña Emilia Orozco descalificó a comunidades originarias y barrios humildes al afirmar: «Es muy difícil hacerle entender al aborigen cuál es la forma de salir adelante», declaraciones que exponen un tono paternalista y despreciativo hacia los sectores más vulnerables.

La diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza volvió a dar que hablar. En una entrevista con Infobae, Emilia Orozco redujo la realidad de los barrios humildes y comunidades originarias de Salta a frases cargadas de prejuicio y paternalismo, más cerca de un manual de superioridad moral que de un proyecto político serio.

Con un tono de maestra iluminada que explica a los demás cómo deben vivir, Orozco afirmó: «Es muy difícil hacerle entender al aborigen cuál es la forma de salir adelante». Una declaración que revela más prejuicio que empatía, más arrogancia que comprensión de las profundas desigualdades que atraviesan al norte salteño.

Cuando fue consultada sobre los logros del gobierno de Javier Milei, al que defiende con uñas y dientes, no habló de hospitales, escuelas ni rutas. Se limitó a decir: «Estamos recuperando la confianza en el mundo». Una frase abstracta, funcional a la retórica libertaria, pero carente de respuestas para quienes esperan políticas concretas.

La legisladora tampoco dudó en señalar con liviandad a los vecinos de los barrios más humildes de la capital provincial. «Si yo me voy a hablar de macroeconomía en Solidaridad, la gente me va a sacar diciendo sabés qué, andate con tu presidente», sostuvo, como si el problema fuera la falta de comprensión y no la ausencia de soluciones reales.

Orozco completó su discurso con consejos sobre la maternidad en las comunidades originarias, donde —según su relato— ella misma se encarga de recomendar: «No tengas más hijos. Si realmente amás esos niños, primero asegurales el bienestar y después fijate si seguís ampliando tu familia». Frases que confirman un paternalismo rancio disfrazado de modernidad libertaria, en un país donde los políticos parecen seguir confundiendo la arrogancia con la gestión.