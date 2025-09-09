La víctima, de 16 años, fue atacada por otro menor de 15 cuando estaba sentado en una plaza de San Ramón de la Nueva Orán. El agresor quedó detenido.

Un adolescente de 16 años, identificado como Tiago Maximiliano Mendoza, murió tras recibir una puñalada en la espalda en un intento de robo. El presunto autor del crimen es otro menor de 15 años, quien ya fue detenido por las autoridades.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la Plaza Santa Marta, ubicada en un sector céntrico de Orán. Según relataron testigos y fuentes policiales, Tiago se encontraba sentado en la plaza cuando fue sorprendido por otro joven que intentó quitarle el celular. En medio del breve forcejeo, el atacante lo apuñaló en la espalda, provocándole una herida que le atravesó un pulmón.

A pesar de la gravedad de la lesión, Tiago logró caminar hasta el cercano Hospital San Vicente de Paul, ubicado a pocos metros de la plaza. Allí fue atendido de urgencia por el personal médico, pero murió antes de ser intervenido quirúrgicamente debido a la profundidad de la herida.

La comunidad quedó conmocionada no solo por el trágico desenlace, sino también porque Tiago tenía una discapacidad, lo que generó aún más indignación y dolor entre vecinos y allegados.