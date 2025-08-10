Orán: no fue una metáfora, El Gauchito Gil se hundió en el barro…

En Orán, un colectivo de la empresa “Gauchito Gil” quedó esta mañana literalmente enterrado en el barro, en la esquina de Bustamante y José Ingenieros, Barrio 9 de Julio. La lluvia de ayer hizo su parte, pero el mal estado crónico de las calles puso la firma.

El micro intentó pasar, pero las ruedas traseras dijeron basta y se hundieron como si la calle quisiera tragarse de una vez al transporte público local.

En cualquier ciudad normal, esto sería una anécdota aislada. En Orán, es parte del paisaje: colectivos que se convierten en esculturas de barro, calles que parecen cráteres lunares y pasajeros que terminan caminando más que en una maratón.

Mientras tanto, las autoridades miran el pronóstico y culpan al clima, como si la lluvia de agosto fuera un fenómeno paranormal. Lo cierto es que en el Barrio 9 de Julio, hasta el Gauchito Gil necesita milagros para salir a tiempo.