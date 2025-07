La droga había sido secuestrada en un vehículo dos meses atrás. El envoltorio no coincidía con el original y la sustancia no era cocaína. Sospechan adulteración desde depósitos oficiales.



El periodista de Orán, Juan Carlos Corbacho, relató que durante un procedimiento de incineración de estupefacientes se detectó que parte de la droga incautada había sido presuntamente reemplazada por una sustancia similar a plastilina. El hallazgo se produjo durante una pericia de rutina realizada por personal de Gendarmería Nacional.



El caso comenzó hace aproximadamente dos meses y medio, cuando una mujer de nacionalidad boliviana alertó al 911 tras abrir por error un vehículo de idéntico modelo y color al suyo. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron dentro del automóvil tres ladrillos con más de tres kilos de cocaína. La mujer fue detenida y posteriormente deportada, mientras que la droga quedó bajo custodia de la Dirección de Drogas Complejas (DICOM) de la Policía de Salta.



Hace dos semanas, durante la quema oficial de estupefacientes —aproximadamente dos toneladas entre marihuana y cocaína— en las instalaciones de Altos Hornos Zapla, una perito de Gendarmería Nacional notó inconsistencias en uno de los envoltorios. El paquete no coincidía con el que había analizado anteriormente. Al partir el ladrillo, en lugar de cocaína se encontró una masa amarillenta de aspecto gomoso.



«Se presume que en unas dos semanas habrá certezas sobre la composición de esa sustancia. Pero lo concreto es que no era lo que se había incautado», señaló Corbacho.



Este caso remite a otros antecedentes. El periodista recordó un episodio similar durante la gestión del exjuez federal Raúl Reynoso, a quien muchos acusan de haber permitido un “descontrol” en la zona de frontera. “Hubo un caso en el que se habían incautado 80 kilos de cocaína. Al momento de ser incinerada, se detectó que no era la misma sustancia”, denunció.



Según Corbacho, en aquel entonces la droga habría sido desviada y reinsertada en el circuito ilegal, quedando el hecho impune. “Desde el juzgado federal se mandó la cocaína. Desde la Gendarmería se recibió, se guardó, y al final lo que se incineró fue otra cosa”, agregó.



Las sospechas actuales apuntan a un posible desvío de droga desde dependencias oficiales, lo que podría implicar a fuerzas de seguridad o estructuras judiciales. Dado el valor de la cocaína en el mercado —entre 2.500 y 3.000 dólares el kilo en Bolivia, con precios aún más altos en Orán o Salta capital— el móvil económico no es menor.



Por ahora, se aguardan los resultados del peritaje químico para determinar qué contenía realmente el ladrillo y si efectivamente se trató de una maniobra para traficar droga desde depósitos estatales. La justicia deberá establecer si el material fue adulterado antes de llegar al horno y quiénes tuvieron acceso a la droga durante ese período.