El Centro de Jubilados y Pensionados de San Joaquín, en Hipólito Yrigoyen, anunció que iniciará medidas de protesta esta semana en rechazo a la resolución que limita prestaciones médicas.









El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de San Joaquín, en Hipólito Yrigoyen, José María Guerrero, confirmó por Aries que en los próximos días los jubilados del departamento Orán saldrán a las calles para reclamar contra el ajuste en el PAMI.







Guerrero sostuvo que la resolución 224/2307 “es un golpe directo a la salud de los adultos mayores” y advirtió que la organización prepara marchas y medidas contundentes en defensa de sus derechos.







“Seguramente esta semana empezaremos con la marcha y otras acciones, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, señaló el dirigente.





Guerrero insistió en que la medida del PAMI, que regula la optimización de órdenes médicas, no es más que “un ajuste que pone en riesgo la expectativa de vida de los jubilados”.

