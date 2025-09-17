Ocurrió durante la noche de este martes, en una zona descampada, cuando se encontró el cuerpo de un hombre y una mujer sin signos vitales. Se realizará autopsia para determinar la causa de fallecimiento de ambos.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención ante el reporte del hallazgo de dos personas sin vida en inmediaciones de una cancha ubicada al final de la calle Pueyrredón, en esa ciudad.

El hallazgo se produjo en horas de la noche y se dispusieron todas las medidas de rigor en procura de esclarecer lo sucedido.

Los cuerpos, pertenecientes a una mujer de 22 años y a un hombre de 32, fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde este miércoles se realizará la autopsia que permitirá determinar de forma fehaciente la causa del deceso de ambas personas.

La fiscal Filtrín Cuezzo encabeza las tareas investigativas que despliega la Unidad de Investigación UGAP Orán.