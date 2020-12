“Me proponía que tenga sexo con él a cambio de mi estabilidad laboral”, dijo Yanela Gutiérrez, secretaria de prensa del municipio del norte provincial.

El Presidente del Concejo Deliberante de Orán, Lucas Tevez, fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora de la institución.

Yanela Gutiérrez contó en Radio Cadena NOA 95.9 Orán los alcances de los hecho, pues hasta hace unas semanas se pensaba que se trataba de un caso de acoso.

Gutiérrez se desempeñaba en el cargo de Secretaria de Prensa. La misma autorizó a dar conocimiento de su identidad en esa instancia. Tras ello, la Justicia tomo declaraciones a testigos y otras víctimas que sufrieron acosos laborales y sexuales por parte del presidente del recinto deliberativo.

Luego del debido proceso, la Justicia publicó una resolución donde los denunciados, en ese momento Lucas Tevez y el Secretario de Gobierno deberían “obtenerse de cometer cualquier acción en perjuicio laboral de la demandante”. Sin embargo el presidente del Concejo Deliberante decidió en la jornada de ayer despedir sin justa causa a su víctima, violando así la resolución judicial.

Finalmente, resultó ser la gota que rebalsó el vaso para Yanela Gutierrez quien rompió el silencio y contó: “Tevez me proponía que tenga sexo con él a cambio de mi estabilidad laboral”, sostuvo. “Comenzó tocándome el corpiño, luego me tocaba la cola o el pecho y cuando le reclamaba me decía que era broma. Yo me ponía incomoda y él me decía que yo tenía mal carácter, que me relaje”, disparó la víctima.

Lejos de detenerse allí, continúo desenmascarando al funcionario público. “Él me decía que si quería pasar a planta permanente él podía hacerme el favor, tocándose los genitales. Un día llegue a la oficina, a la cual no quería entrar sola, y cuando ingrese me dijo: Mira como me pones, tengo la P… dura, mientras se tocaba el pene”. En este sentido y ante posibles críticas, Yanela confesó que nunca lo había contado públicamente porque se sentía humillada.

Cabe recordar que Yanela tiene una hija por quien lamenta haber perdido el trabajo y sentía que tiene que proteger. Vale indicar que es Licenciada en Comunicación Social y no tiene faltas o sanciones en su legajo que justifiquen su despido. A pesar de ello, la misma adujo que por su color de piel fue permanente acosada y vulnerada con frases despectivas cuando ella no se doblegaba a las exigencias sexuales de su jefe político.