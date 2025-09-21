Olmedo y «Lule» Menem, Socios de ocasión

El patrón amarillo de los libertarios salteños y el cuestionado “lule” Menem comparten algo más que ideología y devoción por los negocios. Mientras en Salta reina el silencio y la obediencia, los socios políticos del gobierno nacional arman hoteles, listas y tropiezos internacionales con la misma facilidad con la que otros cambian de camisa.

Una noticia que en Salta pasó de largo —con la misma velocidad con la que Alfredo Olmedo toma las curvas en el desierto de México— sacudió discretamente a algunos medios nacionales: el hombre de la campera amarilla no solo monopoliza la lapicera libertaria en su provincia, sino que además comparte aventuras empresariales con Eduardo “Lule” Menem, el riojano que hasta hace cinco minutos era el verdadero arquitecto de La Libertad Avanza en el interior.

El asunto es así: mientras los libertarios salteños se limitan a posar para la foto y repetir el catecismo presidencial sin preguntarse quién paga las velas, Olmedo decidió que la mejor manera de sellar su alianza con Lule era abrirle la puerta a su negocio más reluciente: el Naindo Park Hotel de La Rioja, a una cuadra de la Casa de Gobierno. Un emprendimiento “privado” que ofrece habitaciones a cien dólares la noche, tan accesibles como hospedarse en Dubai, pero con menos glamour y más calor seco.

El hotel no solo funciona como emblema de lujo provinciano, sino como símbolo de la sociedad entre dos personajes que comparten algo más que ultraderechismo de cotillón. Porque si algo dejó claro la breve historia del oficialismo libertario es que, detrás de la mística anarcocapitalista, se esconde la más tradicional política de negocios cruzados.

El “enemigo en casa” y el socio en Salta

Eduardo Menem —alias “Lule”— es hoy señalado por la propia Casa Rosada como el enemigo en casa. Milei, que se jacta de rugir contra la casta, no se atreve a pedirle la renuncia porque la hermana, Karina, aún lo banca. Entre tanto, algunos periodistas amigos del presidente recibieron instrucciones poco sutiles para instalar su caída en los medios.

Pero mientras en Buenos Aires se libra esa interna de puñales florentinos, en Salta todo es silencio. Nadie menciona el apellido Menem en público, como si se tratara de una palabra prohibida o de un conjuro capaz de arruinar candidaturas. Ni Emilia Orozco, la apuesta de Olmedo para enfrentar a Sáenz, ni los demás referentes locales se animan a tocar el tema. El silencio, en este caso, suena más fuerte que cualquier consigna libertaria.

Porque detrás del telón ideológico, la realidad es que Lule fue quien armó las listas del interior, con la misma paciencia con la que se baraja un mazo de cartas marcadas. Y Olmedo, que hace tiempo aprendió que en política hay que hablar con quien realmente corta el bacalao, supo que debía estrecharle la mano. Así nació el matrimonio político-empresarial que ahora incomoda a más de uno en Balcarce 50 y deja a Salta como un mero decorado de operaciones.

El piloto suplente de la democracia

Mientras el dólar vuela, la inflación devora salarios y el gobierno intenta tapar con insultos las denuncias de coimas, el hombre que debería estar pensando en cómo revalidar el experimento libertario en las urnas dedica sus horas a los deportes extremos. Este viernes, los salteños desayunaron con la noticia de que Olmedo había obtenido un “destacado séptimo puesto” en la Baja 400, una competencia de automovilismo en el desierto mexicano.

El matutino local de mayor tirada, con una seriedad digna de un parte de guerra, relató que el empresario amarillo debutó en la categoría “Profesional UTV” junto a su copiloto Daniel López. Una épica de arena y gasolina que, para el votante promedio, suena más a escapismo tropical que a compromiso político.

No es la primera vez que Olmedo combina la política con el rally. En 2023 ya había sido noticia por volcar espectacularmente en una carrera en La Rioja, donde terminó incrustado entre los árboles. “En la búsqueda por el crono ideal, se pasó de largo en una curva y dio una vuelta en campana”, relató el sitio especializado SomosDakar.com. Una metáfora perfecta, casi literaria, de su vida pública: exceso de velocidad, poca prudencia y aterrizaje forzoso.

Mientras tanto, en Salta, los votantes lo verán en la boleta de senadores nacionales… pero como suplente. Un detalle que no parece preocuparle demasiado: entre negocios hoteleros, coimas ajenas y aventuras mexicanas, Olmedo parece más interesado en ser piloto profesional que legislador interino.

Entretanto, el escándalo por las coimas que salpican a Lule Menem, y que obligaron al propio Milei a mandar a sus voceros a enlodarlo, resuena con eco en La Rioja y Buenos Aires. En Salta, en cambio, todo se reduce a un discreto silencio. Nadie pregunta por qué un candidato que dice representar “la nueva política” se asocia con un Menem de apellido pesado y prácticas conocidas.

La explicación, quizás, sea demasiado simple: la política argentina —y Salta no es excepción— sigue siendo un negocio. Y como todo negocio, necesita socios, hoteles, financistas y, en lo posible, carreras que distraigan al electorado. Que Lule haya caído en desgracia en la interna libertaria es apenas un detalle menor para quienes entienden que el poder es efímero pero los ladrillos de un hotel duran décadas.

La ironía es que mientras el león se jacta de enfrentar a “la casta”, sus principales armadores reparten contratos, listas y habitaciones de hotel con la misma lógica que los barones del PJ noventista. Y allí está Olmedo, campera amarilla mediante, demostrando que la verdadera libertad no está en los mercados ni en la moral, sino en los hobbies caros y los socios convenientes.

Lo que calla Salta

El vínculo entre Olmedo y Lule Menem debería ser, al menos, tema de debate público en la provincia. ¿Qué implicancias tiene que el aspirante a senadores suplente, y verdadero dueño de la lapicera libertaria en Salta, sea socio comercial del hombre que hoy es acusado de habilitar el cobro de coimas en el corazón del gobierno nacional?

En un escenario donde Milei necesita despejar su gabinete de sombras y fantasmas, el silencio cómplice de los libertarios salteños se vuelve tan llamativo como sospechoso. Porque mientras en Buenos Aires se habla de desplazamientos, internas y peleas palaciegas, en Salta la estrategia parece ser mirar hacia otro lado, aplaudir desde la tribuna y esperar que la tormenta pase.

Lo curioso es que la tormenta ya pasó: ahora lo que queda es el lodazal. Y allí, entre hoteles cinco estrellas, boletas suplentes y carreras en el desierto, Olmedo sigue jugando a ser outsider, cuando en realidad es parte del corazón mismo de ese sistema que dice combatir.